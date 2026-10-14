'Мы не продаем нашу страну': Зеленский заговорил о потере партнерства с Америкой

Президент подчеркнул, что Украина не готова жертвовать суверенитетом ради договоренностей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя преданным после объявления президента США Дональда Трампа о договоренностях по энергетическому перемирию с Россией и поставках дизельного топлива. Об этом он сказал в интервью Пирсу Моргану во время визита в Великобританию.

"Жаль, что мы теряем сильного партнера. К сожалению, это так, но это происходит не из-за нас", – отметил Зеленский, и в ответ на уточняющий вопрос подтвердил, что имеет в виду Америку.

Он подчеркнул, что Украина не намерена жертвовать суверенитетом ради договоренностей:

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"Мы не продаем нашу страну. Для нас это не бизнес – это наша жизнь, наши дома и наши дети".

Зеленский также раскритиковал позицию Трампа, заявив, что тот должен сохранять нейтралитет, а не становиться на сторону России. Он заметил, что когда "занимаешь нейтральную позицию, нужно ее и придерживаться, а не переходить на неверную сторону".

Он высказал мнение о том, что "советники Трампа ошибаются" и подталкивают его к "неверной стороне истории". При этом добавил, что не знает, кто именно из близкого окружения Трампа советует ему идти на подобные шаги с агрессором.

Слухи о визите директора ФБР в Россию

Напомним, что днем, 14 октября, появилась информация о том, что директор ФБР США Кеш Патель прибыл в Россию для участия в переговорах. Однако вскоре ее опровергли.

Хотя ранее СМИ писали, что Патель планировал посетить Москву и Санкт-Петербург. Хотя и тогда повестка встреч оставалась неизвестной. Также неясно, запланирована ли встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

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