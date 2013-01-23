У Павличенко-старшего - один ответ на все вопросы прокуратуры

Дмитрий Павличенко, осужденный Голосеевским райсудом Киева по обвинению в убийстве судьи Сергея Зубкова, на судебном заседании при рассмотрении его апелляции на приговор отказался отвечать на все вопросы, задаваемые представителями гособвинения.

«Я на все вопросы прокуратуры уже неоднократно отвечал, поэтому не вижу смысла и дальше отвечать. На все вопросы прокуратуры я буду отвечать только: «Свободу Павличенко, фальсификаторов за решетку», - сказал Д.Павличенко, добавив при этом, что на вопросы суда он готов давать ответы.

Как передает корреспондент УНИАН, в своих пояснениях в поддержку апелляционной жалобы Д.Павличенко в очередной раз подчеркнул, что ни он, ни его сын Сергей Павличенко к преступлению, в совершении которого их обвиняют, не причастны.

«Нет мотива преступления, ни один из свидетелей нас не опознал. Все факты прокуратуры извращены, сфабрикованы и перекручены», - подчеркнул Д.Павличенко.

Как сообщалось, 21 марта 2011 года был убит судья Шевченковского районного суда Киева Сергей Зубков. По подозрению в совершении этого преступления был задержан Д.Павличенко и его сын С.Павличенко, однако они не признали своей вины.

2 октября 2012 года Голосеевский районный суд Киева вынес приговор, согласно которому Д.Павличенко был осужден к пожизненному заключению, а его сын Сергей - к 13 годам лишения свободы.

Акции в защиту семьи Павличенко прошли в разных городах Украины, а также за ее пределами. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы Павличенко на приговор.

В своей жалобе на приговор отец и сын Павличенко, в частности, просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело против следователя прокуратуры столицы, который, по их утверждению, фальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.