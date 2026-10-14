В Кремле заявили, что Украина якобы атаковала два НПЗ.

В России заявили, что Украина нарушила объявленное Дональдом Трампом энергетическое перемирие, якобы ударив сегодня ночью по двум российским НПЗ. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак.

Так, по его словам, удары пришлись по НПЗ в Саратовской и Рязанской областях.

Он также заявил, что "Киев не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия".

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При этом никаких кадров поражения в сети опубликовано не было, и Украина об атаке не заявляла.

В Офисе президента Украины уже прокомментировали это заявление российских властей, опровергнув факт атаки и назвав его фейком.

"Не было. Россияне вбросили фейк о якобы двух атакованных НПЗ. Дата-центр атаковали и успешно, еще несколько атаковали, а НПЗ нет", - заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Энергетическое перемирие Трампа

Напомним, в конце прошлой недели президент США объявил о якобы заключении энергетического перемирия между Украиной и Россией. С этого времени Силы обороны не сообщают о поражении НПЗ на территории РФ.

В нлочь на 14 октября РФ нанесла массированный ракетный удар по энергообъектам в Киеве и области, открыто нарушив энергетическое перемирие. инобороны РФ отчиталось, что ударило по Даринцкой ТЭЦ-4 и Киевской ТЭЦ-5 в Киеве, по Киевской ТЭЦ-6, Киевской электроподстанции и Трипольской тепловой электроподстанции в Киевской области, а также по Харьковской ТЭЦ-5 и тепловой электростанцим Змиевская в Харьковской области.

При этом в Кремле, объясняя удары, заявили, что "предложенное Трампом энергетическое перемирие не было конкретизировано, поэтому нельзя говорить будто Россия его не соблюдает".

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