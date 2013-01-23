В Полтаве из-за непогоды отменили все междугородные автобусные рейсы

Как сообщили УНИАН в справочной Центрального автовокзала Полтавы, все рейсы отменены из-за сложных погодных условий - гололедица и ледяной дождь.

«ГАИ из-за погоды закрыло автовокзал. Рейсы отменены. Автобусы, которые проходят через нас, мы принимать будем. Свои в рейс не пустим», - сказали в справочной.

В Кременчуге также сообщили, что из-за непогоды отменили много рейсов.

«Мы, в основном, не выезжаем. И к нам очень много рейсов сегодня не приехали. Это и из Лубен, и из Миргорода, и из Кобеляк», - сказали в справочной.

В Кременчуге из-за обледенения проводов остановились большинство троллейбусов.

Как передает корреспондент УНИАН, из-за ледяного дождя и обледенения дороги в области покрыты гололедом. Работники ГАИ обращаются к водителям с просьбой не выезжать личным автотранспортом без необходимости и быть очень осторожными.

Как сообщал УНИАН, в Кременчуге сегодня с 6 утра из-за обледенения проводов стоят троллейбусы. По данным горисполкома, 20 троллейбусов выехали на линии и остановились и не могут перевезти пассажиров на Молодежный (район промышленного узла, где расположены «Укртатнафта, Кременчугский завод техуглерода и другие гиганты промышленности города) и обратно. Еще 11 троллейбусов перевозят пассажиров в сторону КрАЗа и Колесного завода. В связи с вынужденной остановкой части троллейбусов многие жители города не успели вовремя попасть на работу.