Оппозиция передала Рыбаку подписи для внеочередной сессии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

В частности, было передано 158 подписей.

Оппозиция предлагает такую повестку дня: создание временной следственной комиссии по расследованию нарушений Конституции при заключении Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, заслушивание информации генерального прокурора, министра внутренних дел и председателя СБУ, вопрос о политической ответственности председателей МВД и СБУ, а также выражении недоверия генеральному прокурору Украины.

Под требованием о созыве внеочередной сессии поставили свои подписи председатели фракций «Батькивщина» Арсений Яценюк, «УДАР» Виталий Кличко, «Свобода» Олег Тягнибок, депутаты трех оппозиционных фракций и отдельные внефракционные депутаты.

В соответствии с законом Украины о Регламенте Верховной Рады сессия должна быть созвана спикером парламента в семидневный срок с момента поступления требования, подкрепленного необходимым количеством подписей народных депутатов (минимум 150).

Оппозиция требует от председателя Верховной Рады безотлагательно принять решение о созыве внеочередной сессии, как это предусмотрено законом.