Оппозиция передала Рыбаку подписи для внеочередной сессии
Три фракции оппозиции в Верховной Раде уже передали председателю парламента подписи для проведения внеочередной сессии.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».
В частности, было передано 158 подписей.
Оппозиция предлагает такую повестку дня: создание временной следственной комиссии по расследованию нарушений Конституции при заключении Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, заслушивание информации генерального прокурора, министра внутренних дел и председателя СБУ, вопрос о политической ответственности председателей МВД и СБУ, а также выражении недоверия генеральному прокурору Украины.
Под требованием о созыве внеочередной сессии поставили свои подписи председатели фракций «Батькивщина» Арсений Яценюк, «УДАР» Виталий Кличко, «Свобода» Олег Тягнибок, депутаты трех оппозиционных фракций и отдельные внефракционные депутаты.
В соответствии с законом Украины о Регламенте Верховной Рады сессия должна быть созвана спикером парламента в семидневный срок с момента поступления требования, подкрепленного необходимым количеством подписей народных депутатов (минимум 150).
Оппозиция требует от председателя Верховной Рады безотлагательно принять решение о созыве внеочередной сессии, как это предусмотрено законом.