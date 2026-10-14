Сандра Гюллер и победитель Берлинале: объявлены дата и программа фестиваля 'Новое немецкое кино-2026'

Всего в рамках фестиваля будут показаны пять фильмов, которые являются одними из лучших образцов современного немецкого кино.

В киевских кинотеатрах "Жовтень" и "Кино 42" с 12 по 18 ноября 2025 года состоится 32-й фестиваль "Новое немецкое кино". Это старейшее подобное мероприятие в Украине, посвященное киноновинкам из той или иной страны.

Как сообщили в пресс-службе одного из организаторов фестиваля, кинокомпании "Артхаус Трафик", программа этого года объединяет обладателя "Золотого медведя" Берлинале-2026, новую роль Сандры Гюллер, последнюю работу режиссера "Гуд бай, Ленин!", а также масштабный, частично снятый в Киеве киноперформанс от автора "Манифеста" с участием Кейт Бланшетт.

Всего в ходе фестиваля покажут пять фильмов, являющихся одними из лучших образцов современного немецкого кино:

Видео дня

Фильм-открытие "Берлинский герой" (Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, 2025) – последний фильм Вольфганга Бекера, режиссера "Гуд бай, Ленин!", снятый совместно с Акимом фон Боррисом (сериал "Вавилон-Берлин"). По сюжету этой драмедии, журналист в поисках сенсации случайно делает национальным героем неприметного бывшего железнодорожника, который когда-то по ошибке перевел стрелки и невольно спас 127 человек из Восточного Берлина. Обретя желанную славу благодаря раздутой в прессе истории, мужчина вынужден жить в постоянном страхе разоблачения.

(Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, 2025) – последний фильм Вольфганга Бекера, режиссера "Гуд бай, Ленин!", снятый совместно с Акимом фон Боррисом (сериал "Вавилон-Берлин"). По сюжету этой драмедии, журналист в поисках сенсации случайно делает национальным героем неприметного бывшего железнодорожника, который когда-то по ошибке перевел стрелки и невольно спас 127 человек из Восточного Берлина. Обретя желанную славу благодаря раздутой в прессе истории, мужчина вынужден жить в постоянном страхе разоблачения. "Желтые письма" (Gelbe Briefe, 2026) – фильм-лауреат "Золотого медведя", главной награды Берлинале, от номинанта на "Оскар" Илькера Чатака ("Учительская"). В нем рассказывается о том, как после неудавшегося переворота уважаемый профессор и его жена-актриса внезапно получают письма об увольнении из-за своих убеждений. Оказавшись под угрозой потери всего, супруги должны сделать выбор: подчиниться репрессивной системе или остаться верными себе.

(Gelbe Briefe, 2026) – фильм-лауреат "Золотого медведя", главной награды Берлинале, от номинанта на "Оскар" Илькера Чатака ("Учительская"). В нем рассказывается о том, как после неудавшегося переворота уважаемый профессор и его жена-актриса внезапно получают письма об увольнении из-за своих убеждений. Оказавшись под угрозой потери всего, супруги должны сделать выбор: подчиниться репрессивной системе или остаться верными себе. "Родина" (Fatherland , 2026) – новый фильм лауреата "Оскара" Павела Павликовского ("Ида", "Холодная война"), за который он получил режиссерскую награду в Каннах. Историческая драма рассказывает о том, как летом 1949 года писатель Томас Манн с дочерью Эрикой возвращается из ссылки в расколотую Германию, где между ними возникает спор о вине и культуре родины. На фоне Холодной войны оба новообразованных немецких государства начинают борьбу за то, чтобы сделать выдающегося писателя своим лицом. Роль Эрики Манн в фильме исполнила номинантка на премию "Оскар" Сандра Гюллер, известная по фильмам "Анатомия падения", "Зона интереса", "Тони Эрдман", "Проект "Аве Мария", "Роза" и "Диггер".

(Fatherland , 2026) – новый фильм лауреата "Оскара" Павела Павликовского ("Ида", "Холодная война"), за который он получил режиссерскую награду в Каннах. Историческая драма рассказывает о том, как летом 1949 года писатель Томас Манн с дочерью Эрикой возвращается из ссылки в расколотую Германию, где между ними возникает спор о вине и культуре родины. На фоне Холодной войны оба новообразованных немецких государства начинают борьбу за то, чтобы сделать выдающегося писателя своим лицом. Роль Эрики Манн в фильме исполнила номинантка на премию "Оскар" Сандра Гюллер, известная по фильмам "Анатомия падения", "Зона интереса", "Тони Эрдман", "Проект "Аве Мария", "Роза" и "Диггер". "Эйфория" (Euphoria, 2022) – киноперформанс от режиссера "Манифеста" Юлиана Розефельдта, который частично был снят в Киеве за считанные дни до полномасштабного российского вторжения, а хореографию в нем исполнила, в частности, труппа Раду Поклитару. Киноперформанс представляет собой портрет мегаполиса, одержимого деньгами и потреблением, где таксисты, бездомные и офисные работники произносят исповеди о власти денег. Тем временем тигр голосом Кейт Бланшетт воспевает цивилизацию среди опустевших супермаркетов.

(Euphoria, 2022) – киноперформанс от режиссера "Манифеста" Юлиана Розефельдта, который частично был снят в Киеве за считанные дни до полномасштабного российского вторжения, а хореографию в нем исполнила, в частности, труппа Раду Поклитару. Киноперформанс представляет собой портрет мегаполиса, одержимого деньгами и потреблением, где таксисты, бездомные и офисные работники произносят исповеди о власти денег. Тем временем тигр голосом Кейт Бланшетт воспевает цивилизацию среди опустевших супермаркетов. "Изнутри наружу: архитектура Петера Цумтора" (From Inside Out: The Architecture of Peter Zumthor) – новый фильм Вима Вендерса ("Париж, Техас", "Небо над Берлином", "Отель "Миллион долларов", "Идеальные дни") об одном из самых влиятельных современных архитекторов, лауреате Притцкеровской премии Петере Цумторе. Благодаря эффекту погружения, созданному с помощью 3D-технологий, зрители смогут виртуально пройтись по зданиям архитектора и увидеть их глазами жильцов и мастеров. Такой иммерсивный опыт раскрывает, как архитектурные пространства влияют на наше восприятие мира и формируют жизнь.

Между тем, 20 ноября в рамках фестиваля, помимо основной программы, состоится специальный показ фильма "Фауст" (1926) Фридриха Вильгельма Мурнау и премьера нового саундтрека к нему от киевской художницы undo despot.

Позже фестиваль пройдет во Львове, Днепре, Харькове и Черновцах. Даты этих показов будут объявлены дополнительно.

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