Апелляцию Павличенко без объяснений перенесли на неделю
Апелляционный суд Киева 31 января продолжит рассмотрение жалобы на приговор Голосеевского районного суда Киева Дмитрия и Сергея Павличенко, которые были осуждены за убийство судьи Сергея Зубкова.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение после завершения на сегодняшнем судебном заседании допроса Д.Павличенко объявил председательствующий судебной коллегии Александр Дзюба, не объяснив в то же время, с чем это связано.
Таким образом, следующее заседание запланировано на 31 января на 10.30.
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Как сообщалось, 21 марта 2011 года был убит судья Шевченковского районного суда Киева Сергей Зубков. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны Д.Павличенко и его сына С.Павличенко, но они не признали своей вины.
2 октября 2012 года Голосеевский районный суд Киева вынес приговор, в соответствии с которым Д.Павличенко был приговорен к пожизненному заключению, а его сын Сергей - к 13 годов лишения свободы.
Акции в защиту семьи Павличенко прошли в разных городах Украины, а также за ее пределами. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.
14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы отца и сына Павличенко на приговор.