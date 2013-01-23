Апелляцию Павличенко без объяснений перенесли на неделю

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение после завершения на сегодняшнем судебном заседании допроса Д.Павличенко объявил председательствующий судебной коллегии Александр Дзюба, не объяснив в то же время, с чем это связано.

Таким образом, следующее заседание запланировано на 31 января на 10.30.

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Как сообщалось, 21 марта 2011 года был убит судья Шевченковского районного суда Киева Сергей Зубков. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны Д.Павличенко и его сына С.Павличенко, но они не признали своей вины.

2 октября 2012 года Голосеевский районный суд Киева вынес приговор, в соответствии с которым Д.Павличенко был приговорен к пожизненному заключению, а его сын Сергей - к 13 годов лишения свободы.

Акции в защиту семьи Павличенко прошли в разных городах Украины, а также за ее пределами. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы отца и сына Павличенко на приговор.