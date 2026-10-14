Россия массированно атаковала Кропивницкий и область: есть жертвы

В результате вражеской атаки зафиксированы повреждения жилых домов в Кропивницком районе.

Российские оккупанты массированно атаковали дронами-камикадзе Кропивницкий и область, в результате чего погибли люди. Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

"В результате вражеской атаки зафиксированы повреждения домовладений в Кропивницком районе. В областном центре - попадание по придомовой территории многоэтажного жилого дома. Повреждены окна и автомобили", - написал он.

По его словам, областной центр до сих пор находится под массированной вражеской атакой. Под ударом находятся логистические, транспортные и промышленные предприятия. Известно о двух погибших.

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Удары РФ по Украине

Утром 14 октября российские БПЛА атаковали Луцк. Осколки беспилотника повредили оптовый склад товаров и жилой дом: известно о шести погибших и 12 раненых.

Тела четырёх человек нашли на руинах оптового склада, куда попали обломки БПЛА. Также в больнице скончалась женщина, получившая осколочное ранение головы.

Среди пострадавших в Луцке также есть ребенок. Осколки БПЛА повредили квартиру на девятом этаже жилого дома на проспекте Соборности. По предварительным данным, там двое человек получили травмы.

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