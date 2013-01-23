Власенко завтра хочет выступить на сессии ПАСЕ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

С.Власенко планирует вылететь в 9.30 через Зал официальных делегаций аэропорта «Борисполь» (рейс через Брюссель в 10.30).

У народного депутата запланировано выступление на сессии ПАСЕ на тему нарушения прав человека в отношении лидера оппозиции Юлии Тимошенко, сообщили в пресс-службе.

«Напоминаем, что С.Власенко является не только защитником Ю.Тимошенко, но и членом постоянной делегации Украины в ПАСЕ», - подчеркивается в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в понедельник, 21 января, во время пресс-конференции депутат продемонстрировал квитанцию об уплате долга в бракоразводном процессе, который, по официальной версии, стал причиной того, что С.Власенко не выпустили за границу во время предыдущей поездки.