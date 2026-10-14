Огромное месторождение ценных металлов оказалось заражено неизвестными вирусами, – СМИ

На данный момент заключено 17 контрактов на разработку месторождения, но работы ещё не начались.

Китайские ученые обнаружили 11 742 вида вирусов в донных отложениях зоны Кларион-Клиппертон в Тихом океане, богатой ценными редкоземельными металлами. Более 99% из них ранее не были известны науке. Об этом пишет South China Morning Post.

Зона Кларион-Клиппертон расположена между Мексикой и Гавайями, на глубинах до 6 тысяч метров. Её морское дно покрыто миллиардами металлических конкреций, содержащих никель, кобальт и марганец. По некоторым оценкам, запасы этих металлов могут превышать совокупные известные запасы на суше.

Промышленная добыча в этом районе ещё не началась, однако Международный орган по морскому дну уже выдал 17 контрактов на разведку. Пять из них принадлежат Китаю.

Видео дня

Для исследования китайская команда использовала 60 образцов донных отложений, собранных в 2023–2024 годах Китайской ассоциацией исследований и разработок морских минеральных ресурсов. Анализ позволил идентифицировать 11 742 вируса, из которых 11 662 оказались новыми для науки.

По данным исследователей, лишь около 4 % белковых кластеров обнаруженных вирусов совпадали с теми, что уже фигурировали в других наборах данных. Это свидетельствует о наличии в регионе уникальных вирусных линий и генетических ресурсов.

Подавляющее большинство обнаруженных вирусов относится к классу Caudoviricetes. Они заражают бактерии, вводя в них генетический материал, и в целом не представляют опасности для человека.

В то же время добыча металлов может представлять угрозу для самих этих микроорганизмов. Нарушение донных отложений способно помешать вирусам выполнять свою роль в экосистеме – в частности, разлагать органические вещества и высвобождать питательные элементы.

Полезные ископаемые

Как писал УНИАН, Китай объявил о значительно больших запасах лития на месторождении в провинции Сычуань – они оказались на 70% больше предыдущих оценок. Общий объем ресурсов вырос до 2,53 млн тонн карбонатного эквивалента. Новые открытия имеют стратегическое значение, ведь помогут Китаю уменьшить зависимость от импорта лития для производства аккумуляторов и электроники.

Также мы сообщали, что китайские геологи сообщили об открытии месторождения золота в провинции Хунань, которое может стать крупнейшим в мире. Новое 3D-моделирование показало, что запасы достигают 1100 тонн, что превышает показатели нынешнего лидера – рудника South Deep в ЮАР.

Вас также могут заинтересовать новости: