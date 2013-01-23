Почти 90% украинцев хотят, чтобы кнопкодавов лишали мандатов (опрос)

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, имеющиеся в распоряжении УНИАН.

В частности, идею лишения мандата народных депутатов, которые голосуют чужими карточками во время голосования в Верховной Раде, поддерживают 87,6% опрошенных.

В то же время есть и противники этой идеи. Среди опрошенных такими оказались 7,1%. При этом не определились – 5,3% опрошенных.

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с "Деминициативами" с 21 по 24 декабря 2012 года. Опрошено 2009 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты Арсений Яценюк (фракция “Батькивщина”), Виталий Кличко (фракция “УДАР”) и Андрей Тягнибок (фракция “Свобода”) внесли на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины».

Предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 351-1 «Нарушение порядка голосования на пленарном заседании Верховной Рады Украины», которой предусматривается, что голосование с помощью электронной системы народным депутатом Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины за другого народного депутата Украины наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет.