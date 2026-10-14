Кроме того, в РФ ожидают корректировки мировых цен на нефть.

Москва планирует нарастить экспорт топлива и получить дополнительные доходы благодаря соглашению с США об экспорте дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер страны-агрессора Александр Новак, передают российские СМИ.

Он заявил, что в настоящее время Москва ведет переговоры с Вашингтоном о заключении контрактов на поставку дизельного топлива в США. Также Новак сообщил, что пока ни одна партия дизельного топлива не отправлена в Америку, поскольку для этого потребуется время, в частности, на загрузку танкеров. РФ планирует напрямую поставлять дизельное топливо американским клиентам.

Новак также заявил, что в результате этих договоренностей РФ сможет нарастить объемы переработки нефти и увеличить доходы в бюджет страны-агрессора. По его словам, к концу года РФ уже может увеличить экспорт дизельного топлива до 3,5 млн тонн в месяц и занять около 10% мирового рынка. Кроме того, он заявил, что ожидает корректировки мировых цен на нефтепродукты.

Видео дня

Он также прокомментировал вопрос о дальнейшем ослаблении санкций со стороны США. По его словам, это будет зависеть от ситуации на мировом рынке и отношений с Вашингтоном. В настоящее время, по его словам, стороны ведут переговоры. А когда будет отправлена первая партия – он не сообщил.

Что этому предшествовало

Ранее издание Business Insider отмечало, что рост цен на топливо влияет на рейтинги Трампа накануне промежуточных выборов в США. Издание подчеркивает, что одной из ключевых причин этого является ситуация на Ближнем Востоке, где в Ормузском проливе поставки нефти сократились до минимума.

Издание Axios ранее отмечало, что в США хотят попытаться заблокировать дизельное соглашение с РФ. По данным журналистов, в нижней палате Конгресса инициировали голосование, которое может остановить снятие санкций с российской нефтяной отрасли.

По данным CBSNews, конгрессмены как из Республиканской, так и из Демократической партии выступили с критикой в адрес Трампа на фоне его договоренностей с РФ. Они призвали его выйти из этих договоренностей, поскольку они не соответствуют интересам США и фактически являются предательством народа Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: