МВФ назвал точную сумму погашения платежей Украиной в этом году

Об этом УНИАН сообщили в представительстве МВФ в Украине со ссылкой на главу представительства Макса Альера.

«Общая сумма погашений платежей, которые должно осуществить правительство Украины в 2013 году, составляет 3,66 млрд СПЗ (приблизительно 5,63 млрд долларов США), из которых в рамках погашения обязательств по программе кредитования, подписанной в ноябре 2008 года, - 2,44 млрд СПЗ (примерно 3,75 млрд долларов США)», - сказано в сообщении Фонда.

Как сообщал УНИАН, 29 января – 12 февраля миссия МВФ прибудет в Украину для обсуждения новой программы сотрудничества. При этом Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s спрогнозировало, что переговоры Украины с МВФ могут затянуться на несколько месяцев из-за невыполнения Украиной условий предыдущей программы 2010-2012 годов. При этом расходы правительства на обслуживание и погашение внешнего долга (включая обязательства перед МВФ), по расчетам S&P увеличатся с 4,6 млрд долл. в 2012 году до 5,4 млрд долл. в 2013 году.