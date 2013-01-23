СМИ: Бандеру и Шухевича изъяли из тестов по истории Украины

Имена украинских политических деятелей Степана Бандеры и Романа Шухевича Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины изъяло из перечня лиц, о которых нужно знать, чтобы сдать независимое оценивание по истории Украины в этом году. Их заменили на Николая Щорса и Юрия Пятакова.

Об этом сообщили журналисты телеканала ZIK.

Кроме этого, новинкой ВНО-2013 станут тесты по мировой литературе. По-прежнему, сдавать можно всего четыре предмета. А подавать документы – в максимум пять вузов. Также призывают выпускников регистрироваться внимательно, потому что чаще всего абитуриенты ошибаются с перечнем предметов, которые необходимы для вступления.

«Менять перечень предметов можно только до 5 марта. Если зарегистрированный узнал, что ему нужен еще один предмет, он должен направить новый пакет документов», – отметила директор Львовского центра оценивания качества образования Лариса Середяк.