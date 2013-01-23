Рыбак видит в зале ВР пять кандидатов в Президенты

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос по поводу упреков в свой адрес относительно блокирования проведения внеочередной сессии. Он связал эти обвинения с будущими президентскими выборами в Украине.

«Ничего странного в этом нет. Потому что в парламенте сегодня начинается предвыборная кампания. Кто-то уже видит себя, что он будет кандидатом в Президенты. Где-то пять человек в парламенте – я так смотрю, что это уже будущие кандидаты в Президенты. Также вы знаете, что в этом году будут выборы городского головы Киева», – сказал В.Рыбак.

По его словам, для того чтобы назначить внеочередную сессию, спикеру нужны все документы, в соответствии с регламентом. «Они (оппозиция) написали в понедельник, 21 января, я подписал сразу же, в ту же минуту. Спрашиваю вечером: приходил кто-нибудь, реакция есть, списки готовят? Никого не было и никто не приходил. Сегодня, 23 января, никаких подписей в Верховной Раде еще нет. Поэтому я хочу сказать: не нужно обманывать наших избирателей», – сказал спикер.

Как отмечает Радио Свобода, оппозиционные и провластные депутаты обвиняют друг друга в отказе от проведения внеочередной сессии парламента.

В частности, накануне представитель «Батькивщины» Сергей Пашинский заявил, что спикер В.Рыбак не выдает подписные листы, необходимые для сбора депутатских подписей. В свою очередь регионал Владимир Олейник сказал, что в действительности это оппозиция «включила задний ход», когда власть согласилась на проведение досрочной сессии.

Оппозиционеры рассчитывают на проведение внеочередной сессии 30 января. Для того чтобы созвать такую сессию, ее инициаторы должны собрать 150 подписей депутатов.