Практически невозможно вести боевые действия: в The Economist рассказали о последствиях действий Трампа

Ограничения в работе Starlink стали серьезным ударом для Украины.

В ночь на 12 и 13 октября десятки российских ракет поразили цели в Киеве практически без предупреждения от системы оповещения, которая обычно задействуется на основе данных американской спутниковой или радиоэлектронной разведки. Об этом пишет The Economist.

13 октября президент США Дональд Трамп настаивал на том, что обмен разведданными продолжается. Однако менее чем через сутки украинские официальные лица сообщили, что компания SpaceX Илона Маска ввела ограничения на работу терминалов Starlink, используемых на украинских ударных беспилотниках. Связь с терминалами начала пропадать при скорости движения около 160 км/ч, из-за чего некоторым подразделениям пришлось отменять атаки.

Отмечается, что ограничения в работе Starlink стали серьезным ударом. Украинские войска используют эту систему для наведения беспилотников на оккупированных Россией территориях.

Видео дня

"Почти все наши возможности по нанесению ударов средней дальности зависят от Starlink", - утверждает источник в украинской военной разведке.

Издание пишет, что Украина может вести разведку самостоятельно, используя коммерческие спутниковые снимки, однако получаемые ею разведданные не столь оперативны и подробны, как американские. Кроме того, США предоставляют Украине доступ к передовым инструментам искусственного интеллекта для обработки данных; Европа не может обеспечить аналогичные возможности.

Важно, что когда в прошлом году Трамп на короткое время приостановил обмен разведданными, Великобритания и Франция лишились возможности наводить переданные ими Украине крылатые ракеты на цели. Прекращение доступа к американской разведывательной информации также серьезно подорвало бы способность Украины сбивать российские ракеты. Украинский специалист по противовоздушной обороне отметил:

"Ни у кого в мире нет таких возможностей".

Поставки оружия

Прекращение поставок по программе Purl также имело бы катастрофические последствия. От этой программы зависят поставки 95% ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, а также значительной части боеприпасов, используемых истребителями F-16 для уничтожения реактивных беспилотников.

Ожидается, что следующая партия будет доставлена ​​в ближайшее время, так что Украина вскоре узнает, не заблокированы ли поставки. Часть ракет-перехватчиков для Patriot поступает из европейских стран; кроме того, Франция и Италия поставляют системы ПВО нового поколения SAMP/T. Однако, по словам офицера ПВО, "Purl - это единственное решение, которое у есть для защиты критически важной инфраструктуры".

Издание пишет, что реальной альтернативы тому, что предоставляет Америка, не существует. Лишь Китай и Россия располагают технологиями, сопоставимыми с системой Starlink. Европе потребуются годы, чтобы выйти на американский уровень производства ракет. Несмотря на исключительную стойкость и изобретательность, Украине еще очень далеко до полной самостоятельности.

По словам представителей украинского командования, на данный момент Америка продолжает предоставлять разведданные для проведения атак беспилотников на территории России.

Прекращение такого сотрудничества подорвало бы способность Украины переносить боевые действия на территорию противника. При планировании операций украинские специалисты опираются на американские спутниковые снимки и данные радиоэлектронной разведки, помогающие беспилотникам преодолевать российские системы радиоэлектронной борьбы. Источник в украинской разведке отметил:

"С самого начала разработки любой миссии важнейшим элементом являются [американские] разведданные".

Европейские союзники также нарастили объемы спутниковой разведки, однако, по словам источника, "американцы могут вести наблюдение за территорией России круглосуточно и без выходных".

"Без этого обмена [разведданными] нам было бы крайне сложно, практически невозможно вести боевые действия", - добавил он.

Разведданные США

Ранее в Евросоюзе оценили ситуацию с американской поддержкой Украины, в частности, в сфере обмена разведывательными данными. Официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньйо заявила, что на данный момент Брюссель не видит признаков прекращения обмена разведданными между Вашингтоном и Киевом.

В то же время в ЕС пока не прокомментировали возможные ограничения работы Starlink на территории Украины, отметив, что им требуется дополнительная информация.

Вас также могут заинтересовать новости: