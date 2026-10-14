Доллар отступил от рекорда: официальный курс валют на 15 октября

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,35 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 15 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,98 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,35 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 9 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,96/45,00 грн/долл., а к евро – 50,32/50,35 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 14 октября вырос на 3 копейки и составил 45,37 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,83 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подорожал на 7 копеек и составил 50,87 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,20 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составлял 45,25 гривни за доллар, а курс евро вырос на 20 копеек и составлял 50,90 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,65 гривни, а евро – по курсу 49,90 гривни за единицу иностранной валюты.

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