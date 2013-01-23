Лазаренко обвиняет Пшонку в преступлении

Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко в очередной раз заявляет о своей непричастности к убийству в 1996 году в Донецком аэропорту народного депутата Украины Евгения Щербаня, и отмечает, что «это дело в отношении меня сфальсифицировано для использования в политических целях».

Об этом говорится в заявлении П.Лазаренко, переданном УНИАН его адвокатом Мариной Долгополой.

Как отмечается в заявлении, «я, Лазаренко Павел Иванович, неоднократно и последовательно заявлял о том, что я категорически не имею никакого отношения к убийству в 1996 году в Донецком аэропорту народного депутата Украины Е.Щербаня. Это дело безосновательно и противоправно «повесил» на меня в 2000 году тогдашний генпрокурор Михаил Потебенько, пользуясь моим отсутствием на родине и невозможностью полноценно защититься от этой политически мотивированной клеветы».

«Сегодня я вынужден в очередной раз заявить – я не имею никакого отношения к вышеупомянутому преступлению. Я достоверно знаю, что это дело в отношении меня сфальсифицировано для использования в политических целях», - отмечает П.Лазаренко.

Он также подчеркивает, что «публичные заявления руководства Генеральной прокуратуры Украины в отношении меня по поводу уголовного дела относительно убийства Е.Щербаня грубо нарушают конституционную норму о презумпции невиновности лица. Кроме того, действия, а именно высказывания генпрокурора Виктора Пшонки В. от 18 января 2013 года и аналогичные высказывания заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина от 21 января 2013 г. «содержат признаки уголовного преступления, предусмотренного пунктом 2 ст. 387 Уголовного кодекса Украины о недопустимости разглашения данных досудебного следствия судьями, прокурорами, следователями и пр.», отмечает экс-премьер.

«Является очевидным, что после таких заявлений высокопоставленных должностных лиц ГПУ, невозможно рассчитывать на беспристрастное рассмотрение этого дела в украинском суде», - считает П.Лазаренко.

Как сообщал УНИАН, В.Пшонка 18 января заявил, что Генеральная прокуратура Украины закончила расследование уголовного дела относительно убийства в 1996 году Е.Щербаня, подозреваемыми в организации этого преступления являются экс-премьер-министры Украины Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко.

“Я хочу сказать, что завершено расследование уголовного дела по убийству народного депутата Щербаня. Те, кто совершил это преступление, отбывают пожизненное наказание, но есть и были заказчики этого тяжкого преступления. Следствие Генеральной прокуратуры Украины в рамках нового Уголовного процессуального кодекса закончило уголовное дело, где выдвинуло подозрение Тимошенко в организации убийства. Собраны материалы досудебного следствия, которые свидетельствуют о том, что Тимошенко действительно заказала это убийство вместе с Лазаренко”, - заявил В.Пшонка.

Ю.Тимошенко, которая находится в харьковской больнице «Укрзализныци», вручили подозрение в совершении этого преступления.

В.Пшонка также сообщил, что выдвинутое экс-премьер-министру подозрение, в соответствии с Уголовным кодексом, предусматривает наказание до пожизненного заключения.

Напомним, П.Лазаренко возглавлял правительство Украины с июня 1996 по июль 1997 года. В 1998 году он стал народным депутатом и возглавил фракцию «Громада».

П.Лазаренко был арестован в США в феврале 1999 года с панамским паспортом, и провел в тюрьме в ожидании процесса около четырех лет.

В июне 2003 года его выпустили под залог в размере 65 млн долларов, однако 1 октября 2008 года экс-премьер решил вернуться в американскую тюрьму, заявив, что боится за свою жизнь.

Американская прокуратура обвиняла П.Лазаренко в вымогательстве, мошенничестве, перевозке похищенных авуаров и отмывании в 1994-1999 годах 280 млн долларов.

1 ноября 2012 года завершился срок его заключения в США. 24 октября в 2012 г. адвокат М.Долгополая заявила, что ее клиент вернется в Украину, однако конкретные сроки прогнозировать она не берется.

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что П.Лазаренко будет арестован, как только окажется на территории Украины.

8 ноября в 2012 г. М.Долгополая сообщила, что экс-премьер-министр Украины П.Лазаренко подал ходатайство в Иммиграционный суд города Сан-Франциско о предоставлении ему временного статуса на право пребывания на территории США.

Она отметила, что на данное время П.Лазаренко находится в государственном заведении, которое используется иммиграционной службой США для содержания лиц, в отношении которых решаются вопросы о праве пребывания на территории этой страны.