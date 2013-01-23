ГАИ в связи с непогодой ограничила движение на автодорогах двух областей
15:23, 23 января 2013Общество
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Госавтоинспекция в связи с непогодой временно ограничила движение на автомобильных дорогах в двух областях Украины.
Отстой транспорта будет осуществляться на специальных площадках
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
В частности, как сказано в сообщении, в Полтавской области с 14.00 23 января до 9.00 24 января ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта на территориальных автомобильных дорогах и автодорогах местного значения.
Отстой транспорта будет осуществляться на специальных площадках и в районе расположения объектов дорожного сервиса, проинформировали в ГАИ.
В Луганской области ограничено движение местами на автодорогах Сватовского, Троицкого, Кременского, Старобельского, Марковского, Меловского и Беловодского районов для грузового и пассажирского транспорта.
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