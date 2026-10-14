Маск заявил, что это не он отвечает за ограничение работы спутников в Украине

Он говорит, что занимается исключительно коммерческой, а не военной спутниковой связью.

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что не имеет отношения к принятию решений об ограничении работы терминалов Starshield в Украине. Об этом он написал в сети X.

Он подчеркнул, что Starshield и Starlink – это разные системы, у которых разные владельцы. По его словам, Starshield принадлежит правительству США. А все ограничения на их использование устанавливают американские военные и, в конечном итоге, президент США. При этом он добавил, что Starlink – это коммерческий сервис, предназначенный для гражданских или оборонных целей, но не для наступательных военных операций. По его мнению, это было бы "неуместно" для коммерческой компании.

Справка. Starlink и Starshield – это две спутниковые сети компании SpaceX. Они используют общие спутники, но имеют разное назначение, уровень защиты и круг пользователей.

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Starlink предназначен для потребительской и гражданской связи. Он обеспечивает доступ к интернету обычным и промышленным потребителям, включая судоходство и авиацию. Также это базовая связь для экстренных служб и военных, в том числе в Украине. Она имеет стандартное шифрование и гражданский уровень защиты от перехвата или кибератак.

В свою очередь, Starshield – это военная и государственная сеть, которая используется для операций в сфере национальной безопасности, обороны, разведки и связи государственных структур. Ею пользуются правительственные ведомства США (в том числе Министерство обороны, Космические силы, Национальное управление военной разведки) и официально согласованные партнеры (например, силы обороны Украины по контрактам с Пентагоном). Безопасность этой связи усилена, она имеет защиту от глушения.

Ограничения связи для Украины – что известно

Напомним, что в ночь на 14 октября от военных начала поступать информация о потере связи со спутниковыми терминалами SpaceX, которые были установлены на скоростных дронах. Оказалось, что связь обрывается на скоростях от 72 до 160 км в час. При этом дрон продолжает лететь, однако без команд оператора. Как только скорость падала, связь восстанавливалась. Из-за этого многие операции на средней дальности были приостановлены.

Из-за ограничений в работе терминалов президент Владимир Зеленский обратился к Илону Маску. Он назвал это большой ошибкой и призвал исправить ситуацию, если она возникла из-за технической ошибки.

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