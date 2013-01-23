Власенко: здоровье Тимошенко ухудшилось, ходить она не может

Об этом пишет сегодня «КоммерсантЪ – Украина».

Как отмечает издание, 22 января, соратники Ю.Тимошенко и представители Государственной пенитенциарной службы Украины на протяжении дня обменивались противоречивыми заявлениями о причинах, по которым экс-премьер не может встретиться со своими защитниками. В ответ на обвинения в препятствовании встрече в пресс-службе ГПтС заявили: "Юлия Тимошенко сама отказалась пройти в комнату для свиданий, хотя защитник Евгения Тимошенко ждала ее там. По нашему мнению, действия осужденной являются спланированными и направлены на дискредитацию сотрудников пенитенциарной службы".

"Защитник С.Власенко прибыл в больницу "Укрзализныци", прошел на территорию блока, где находится Ю.Тимошенко, и сейчас пребывает в комнате для свиданий, в которой ждет свою подзащитную, - говорилось в очередном сообщении ГПтС.— Осужденная продолжает отказываться от встречи с С.Власенко, несмотря на то что сотрудники ГПС уже несколько раз пытались уговорить ее встретиться с ним".

Вечером С.Власенко заявил журналистам, что Ю.Тимошенко не отказывалась от встречи, а не могла пройти в отведенную для свиданий комнату из душевой, в которой живет с 8 января после объявления акции гражданского неповиновения. "Состояние ее здоровья из-за болей в спине ухудшилось, и ходить она не может", - сказал защитник.

По его словам, ухудшение здоровья экс-премьера произошло в пятницу, 18 января, после того как сотрудники ГПтС выдворили из ее палаты народных депутатов фракции "Батькивщина". "Юлия Владимировна резко встала, пытаясь помочь женщинам-депутатам, начала стучать в дверь. Это привело к тому, что проблемы со спиной обострились", - объяснил С.Власенко.

При этом «Ъ» отмечает, что акция народных депутатов, отказавшихся покидать помещение, где находится экс-премьер, привела к ужесточению режима содержания заключенной. Как отметил вчера С.Власенко, ранее он беспрепятственно встречался с подзащитной не только в комнате для свиданий, но и в других помещениях.