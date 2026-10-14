Доллар вырос до максимума за почти полтора года, – Bloomberg

Американская валюта продолжает расти уже пятую неделю подряд.

Доллар вырос до самого высокого уровня с мая 2025 года на фоне ускорения инфляции в США. Это побудило трейдеров увеличить ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит процентные ставки.

Как пишет Bloomberg, 14 октября индекс доллара, определяющий его позицию по отношению к корзине основных валют, достиг самого высокого уровня с мая 2025 года.

По данным Бюро статистики труда США, в сентябре потребительские цены выросли самыми быстрыми темпами за последние пять месяцев из-за подорожания топлива. После публикации данных американские государственные облигации подешевели, а их доходность выросла по всем срокам погашения.

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"Инфляция оказалась выше ожиданий, что поддержало доллар сегодня утром, поскольку трейдеры начали закладывать в цены дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС", – отметил валютный трейдер Monex Inc. Эндрю Гезлетт.

Доллар продолжает расти уже пятую неделю подряд. За этот период он укрепился почти на 3,5%. Это самая длинная серия роста американской валюты с начала 2025 года.

По данным Бюро статистики труда США, в сентябре индекс потребительских цен вырос на 0,6% по сравнению с августом. В годовом исчислении инфляция ускорилась до 3,7%, превысив прогноз аналитиков в 3,6%.

Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоносителей, вырос на 0,3% за месяц. Аналитики ожидали роста лишь на 0,2%.

"Инфляция значительно превысила большинство прогнозов, придав доллару дополнительный импульс для роста", – подчеркнул стратег Bank of America Алекс Коэн.

Спрос на доллар как на защитный актив также поддерживают высокие цены на нефть из-за войны в Иране, а также усиление опасений относительно бюджетных и политических рисков во Франции. Война при этом способствует росту доходности облигаций на мировых рынках.

В среду, 14 октября, все валюты стран G10 ослабли по отношению к доллару. Шведская крона стала самой слабой валютой среди своих основных конкурентов, потеряв 1%. Японская иена, на которую давят низкие процентные ставки в Японии и высокие цены на энергоносители, подешевела на 0,4% – до 158,93 иены за доллар.

Евро подешевел на 0,7%, продолжив октябрьское падение. По словам руководителя отдела исследований и валютной стратегии G10 в Crédit Agricole Валентина Маринова, европейская валюта может и в дальнейшем больше всего пострадать от укрепления доллара на фоне ухудшения бюджетных перспектив Европы.

Курс доллара в Украине – последние новости

14 октября доллар в Украине по официальному курсу достиг очередного исторического максимума в 45,08 грн. Предыдущий рекорд был зафиксирован 6 октября – 45,06 гривны за доллар.

Согласно прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, курс доллара в Украине на этой неделе будет колебаться в пределах 44,7–45,3 гривни на межбанковском рынке и 44,8–45,4 гривни на наличном рынке.

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