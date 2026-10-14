Спутниковые снимки зафиксировали оснащение Ту-160 ракетами перед атакой по Украине

По состоянию на 8 октября на авиабазе "Оленья" находились семь бомбардировщиков Ту-95МС и 33 самолета Ту-22М3.

Новые спутниковые снимки российских военных аэродромов, опубликованные мониторинговым ресурсом AviVector, показали подготовку стратегической авиации РФ и перемещение бомбардировщиков между основными аэродромами РФ.

Как сообщает Defense Express, на снимках от 12 октября зафиксировано оснащение стратегического бомбардировщика Ту-160М крылатыми ракетами Х-101 на аэродроме "Энгельс". Кроме того, благодаря этим снимкам можно ориентировочно подсчитать, сколько стратегических бомбардировщиков типов Ту-95МС и Ту-22М3 сейчас может находиться на авиабазе "Оленья".

По оценке экспертов, россияне могут последовательно готовить самолеты Ту-160М к применению, обслуживая их по одному.

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Отмечается, что такая организация работ может влиять на интервалы между массированными воздушными ударами по Украине, поскольку подготовка самолетов, технические процедуры и их перемещение между аэродромами "Энгельс" и "Оленья" требуют времени.

Особое внимание издание уделяет строительству укрытий на авиабазе "Энгельс".

"На такую последовательность оснащения бомбардировщиков на аэродроме "Энгельс" может влиять ситуация со строительством укрытий. Их возведение началось ещё год назад, но на данный момент фиксируется разве что появление трёх каркасов для будущих ангаров", – говорится в материале.

По данным AviVector, по состоянию на 8 октября на авиабазе "Оленья" находились семь бомбардировщиков Ту-95МС и 33 самолета Ту-22М3. Также там были зафиксированы два самолета-заправщика Ил-78М, один Ту-134УБЛ, два транспортных Ан-12, один Ан-26 и один истребитель-перехватчик МиГ-31.

В течение 8–9 октября шесть самолетов Ту-95МС были передислоцированы на дальневосточную авиабазу "Украинка", а один самолет Ту-22М3 переместился на авиабазу "Енгельс".

В Defense Express предполагают, что Россия пытается снизить риск поражения части стратегической авиации, размещая бомбардировщики на удаленных аэродромах. В то же время перемещение самолетов и их снаряжения на "европейскую" часть территории РФ может свидетельствовать о подготовительных мерах к новому массированному удару по Украине.

Стратегическая авиация РФ – что известно

Как сообщал УНИАН, в конце августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины приводили цифры в 38 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-95МСМ, находящихся в боеспособном состоянии в России. Уже 28 августа СБУ с помощью дрона MICH 2000 уничтожила один Ту-95МС на авиабазе Энгельс, а 29 сентября разбился еще один самолет.

Аналитики подсчитали, что общее количество таких бомбардировщиков на вооружении РФ должно составлять 36 единиц.

Кроме того, по данным Главного управления разведки, один Ту-95МС способен нести до четырех ракет Х-101, а Ту-160 – до 12 ракет этого типа.

В ГУР подчеркнули, что, учитывая имеющееся количество самолетов в составе дальней авиации ВКС РФ, потеря даже одного самолета является существенной. Тем не менее враг сохранил способность задействовать авиационный компонент для нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины.

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