Оппозиция собрала подписи для внеочередной сессии ВР

Об этом сообщила руководитель секретариата фракции "Батькивщина" Ольга Боднар, проинформировали УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”.

В то же время О.Боднар сообщила, что сбор подписей продолжится до конца сегодняшнего дня, поскольку еще есть желающие поставить свою подпись и при этом не только из оппозиционных фракций, но и внефракционные народные депутаты.

На внеочередной сессии оппозиция предлагает рассмотреть вопрос об отставке Генпрокурора Виктора Пшонки, а также создать ВСК по расследованию нарушений законодательства в отношении Ю.Тимошенко и Юрия Луценко. Кроме того, предусматривается рассмотреть вопрос об ответственности руководителей силовых ведомств.

Как сообщал УНИАН, 21 января председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк направил председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку письмо, в котором оппозиция требует проведения 29 января внеочередной сессии Верховной Рады Украины для создания ВСК по расследованию нарушений Конституции при заключении Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, рассмотрения вопросов о политической ответственности руководителей СБУ и МВД за участие правоохранительных органов в политических преследованиях и об отставке генерального прокурора.

22 января А.Яценюк заявил, что оппозиция имеет голоса для проведения внеочередной сессии парламента, и она состоится 30 января.

“Что касается даты проведения внеочередного заседания ВР, то, по закону о регламенте Верховной Рады Украины, председатель парламента имеет 7 дней на созыв соответствующей внеочередной сессии. Поскольку нам сегодня выдали подписные листы, то, я думаю, что до конца сегодняшнего-завтрашнего дня мы передадим эти подписи, и все будет зависеть от председателя парламента”, - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что если руководство парламента будет и в дальнейшем медлить с созывом внеочередной сессии, то оппозиция поможет «им созвать сессию как можно скорее”. “Ориентировочная дата была 29, но в связи с задержкой выдачи подписных листов она уже перенесена на 30”, - сказал А.Яценюк.