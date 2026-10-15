Метро без опозданий и очереди по правилам: какой город возглавил мировой рейтинг транспорта

В рейтинг вошли места из разных стран.

Столицу Тайваня, на который "положил глаз" Китай, Тайбэй признали лучшим городом мира по качеству общественного транспорта - по оценкам местных жителей, пишет Time Out.

Говорится, что жить в городе с великолепными галереями, театрами, ресторанами и кафе - настоящая привилегия, но на повседневное качество жизни гораздо больше влияет инфраструктура, в частности общественный транспорт.

Ежегодно Time Out опрашивает тысячи жителей крупных городов о том, как им живется, в частности об их впечатлениях от местных автобусов, трамваев и поездов. На этот раз 24 тысячи респондентов оценили общественный транспорт в своих городах по пятибалльной шкале, где один балл означал "ужасно", а пять - "прекрасно". На основе этих ответов издание составило рейтинг 20 лучших городов мира по качеству общественного транспорта.

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Первое место занял Тайбэй: целых 95% местных жителей оценили транспортную сеть города как "хорошую" или "превосходную". Тайбэй с заметным отрывом опередил Сингапур, Гонконг и Эдинбург.

Транспортная система Тайбэя выделяется прежде всего городским метрополитеном MRT (Mass Rapid Transit), который может стать приятным исключением на фоне подземных транспортных сетей большинства крупных городов мира.

"Благодаря безупречной чистоте станций, четко обозначенным линиям для очередей на платформах и поездам, прибывающим точно по расписанию, метро Тайбэя получило почти единодушное одобрение местных жителей", - пишет авторка Time Out Ройсин Тилинг.

Масштабы системы также впечатляют. В 2025 году метро перевезло более 767 миллионов пассажиров - в среднем около 2,1 миллиона человек ежедневно.

Кроме того, в Тайбэе действует карта EasyCard, название которой полностью соответствует её назначению: ею можно оплачивать проезд в метро и автобусах, а также аренду велосипедов системы YouBike. Это делает передвижение по городу ещё более удобным.

Второе место занял Сингапур, метро которого давно считается образцом городского общественного транспорта, и 93,5 % местных жителей согласны с такой оценкой. На 146 станциях системы ежедневно обслуживается около 3,5 миллиона поездок. По данным Управления наземного транспорта Сингапура, в 2025 году примерно 99,4% поездов курсировали по расписанию. В июле 2026 года в городе три новые станции - Keppel, Cantonment и Prince Edward Road - наконец-то замкнули кольцевую линию Circle Line.

На 3-м месте - Гонконг, метро которого - не просто транспорт, а неотъемлемая часть повседневной жизни. По данным годового отчета компании MTR, в 2025 году 99,9 % поездок на основной железнодорожной сети завершились вовремя. Всего за год система обслужила почти 2 миллиарда поездок. Однако главное преимущество гонконгского транспорта - в его разнообразии. Здесь можно выйти из высокоскоростного поезда, пересесть на столетний трамвай, который местные называют "дин-дин", а затем пересечь гавань на пароме Star Ferry. И всё это можно оплатить одним прикосновением карты Octopus.

На 4-м месте - Эдинбург (Великобритания) - одно из главных преимуществ города - автобусная компания Lothian Buses, большинство акций которой принадлежит городскому совету. В 2025 году она обслужила 119 миллионов пассажирских поездок, а эдинбургские трамваи также установили рекорд, перевезя 12,5 миллиона пассажиров.

На 5-м месте - Сеул (Южная Корея), где разветвленная система метро с чистыми вагонами, стабильной мобильной связью даже под землей и доступными тарифами, а также речной автобус; на 6-м - Цюрих (Швейцария), на 7-м - Вена (Австрия), на 8-м - Таллинн (Эстония), на 9-м - Хельсинки (Финляндия), а на 10-м - Медельин (Колумбия).

Во вторую десятку вошли: Шанхай, Варшава, Осака, Стокгольм, Джакарта, Эр-Рияд, Гамбург, Амстердам, Ванкувер и Осло.

Рейтинги городов

Напомним, столица Болгарии София возглавила новый рейтинг лучших европейских городов для коротких поездок в 2027 году. В отчете организации European Best Destinations говорится, что рейтинг объединяет десять городов с очень разным характером. Болгарская столица заняла первое место благодаря сочетанию древней истории, современной культуры и горных пейзажей, которые создают особенно привлекательные возможности для туристов.

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