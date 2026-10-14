Равенство 100 − 7 − 2 = 100 можно исправить одной спичкой: где хитрость

Самое интересное, что для решения задачи не придется менять ни одного математического знака.

Иногда математическая ошибка настолько очевидна, что кажется, будто исправить её будет совсем несложно. Однако всё меняется, когда числа составлены из спичек, а для поиска правильного ответа разрешается сделать лишь одно движение.

Интересную головоломку предложило японское издание Mezamashi Media. Задание взято из телевизионной программы Quiz! Nō Bell Show, участники которой решают разнообразные логические задачи.

На этот раз нужно исправить неверное равенство:

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100 − 7 − 2 = 100

Обычные вычисления показывают, что результат в правой части примера неверный. Если от ста вычесть семь, а затем ещё два, получим 91.

Однако авторы головоломки утверждают, что сделать равенство правильным можно, переместив всего одну спичку.

По условию нельзя добавлять новые спички или убирать имеющиеся. Нужно изменить расположение одного элемента так, чтобы обе части равенства стали одинаковыми.

Самое интересное, что для решения задачи не придется менять ни одного математического знака. Достаточно внимательно присмотреться к цифрам.

При этом правильное решение скрыто не в результате вычисления, как может показаться сначала. Важно понять, какое число должно стоять в начале примера, чтобы после двух вычитаний получить сотню.

Удалось ли найти нужную спичку? Ниже объясняем, как исправить равенство.

Правильный ответ

Секрет головоломки заключается в том, что нужно изменить число 100 в левой части примера.

Для этого необходимо убрать нижнюю левую вертикальную спичку из последнего нуля в этом числе.

Убранную спичку следует разместить горизонтально посередине той же цифры. Таким образом, ноль превратится в девятку.

В результате вместо числа 100 получим 109.

Теперь равенство будет выглядеть следующим образом:

109 − 7 − 2 = 100

Проверить правильность ответа несложно. Сначала от 109 вычитаем 7 и получаем 102. После вычитания ещё двух остаётся ровно 100.

Итак, для исправления ошибки действительно достаточно переместить только одну спичку. Все остальные цифры и математические знаки остаются без изменений.

Другие головоломки от УНИАН

Ранее мы писали о головоломке со спичками, которую также придумал физик Генрих Гемме. Равенство VI − III = II, записанное римскими цифрами, нужно исправить, переместив всего одну спичку, причем ни одно число при этом менять не придется.

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