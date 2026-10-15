Украине нужно повысить лимит скорости работы Starlink до 450 км/ч, - СМИ

Контракт на оказание услуги действует до апреля 2027 года, а оплачивает его Германия.

Украине необходимо восстановить неограниченную скорость работы Starlink, а как минимум - повысить лимит до 450 км/ч, об этом сообщили источники Радио Свобода.

По данным источников журналиста Алекса Рауфоглу, нынешнее ограничение в 160 км/ч недостаточно для противодействия реактивным дронам типа "Шахед". Контракт на услугу действует до апреля 2027 года, а оплачивает её Германия.

"Суспильне" сообщило, что SpaceX продолжает сохранять ограничение скорости работы терминалов Starlink на уровне 161 км/ч. Министерство обороны продолжает вести переговоры с партнерами и SpaceX относительно стабильных условий предоставления услуги и недопущения внезапных ограничений.

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"SpaceX продолжает сохранять ограничение скорости в 161 км/ч. В течение дня фактические ограничения были значительно ниже. Однако на данный момент мы фиксируем, что при скорости до 160 качество связи улучшилось. Министерство обороны продолжает взаимодействовать с партнерами и SpaceX по вопросам стабильных условий предоставления услуг и недопущения внезапных ограничений", - сообщили в Минобороны.

Что произошло с работой Starlink в Украине

Ночью 14 октября компания SpaceX ввела ограничения скорости работы терминалов Starlink, которые распространяются на "военный пакет" услуг StarShield. Источники в Минобороны подтвердили, что на различных средствах и в разных подразделениях связь может пропадать при работе летательных аппаратов на скорости от 72 до примерно 161 километра в час.

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что не имеет отношения к принятию решений об ограничении работы Starshield в Украине. Он подчеркнул, что Starshield и Starlink - это разные системы, которые имеют разных владельцев. По его словам, Starshield принадлежит правительству США. А все ограничения на их использование устанавливают американские военные и, в конечном итоге, президент США.

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