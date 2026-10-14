Директор ФБР прибыл в Россию для переговоров, - СМИ

Темы переговоров и состав участников не уточняются.

Директор ФБР США Кеш Патель неожиданно прибыл в Россию для переговоров. Об этом сообщает издание MS NOW со ссылкой на свои источники.

По информации росСМИ, Патель приехал для проведения встреч с российской стороной. Темы переговоров и состав участников в сообщении не уточняются.

При этом о подготовке поездки зарубежные СМИ писали еще в июле. Так, Politico сообщало, что визит намечен на 14–15 октября. По данным издания, Патель планировал посетить Москву и Санкт-Петербург, повестка встреч на тот момент оставалась неизвестной, как не было известно и то, встретится ли директор ФБР с российским президентом Владимиром Путиным.

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Визит Пателя в Россию вызвал беспокойство в США

Многие из действующих и бывших сотрудников ФБР, Минюста высказали глубокую обеспокоенность и сочли время поездки странным.

Как пишет The Atlantic, сенаторы-демократы Джейми Раскин, член юридического комитета Палаты представителей, и Джим Хаймс из комитета по разведке обратились к Пателю с просьбой отменить визит в интересах национальной безопасности. При этом Патель не ответил на письмо, и ФБР публично не подтвердило его планы поездки.

Высокопоставленный украинский чиновник также сказал, что их не информировали и не консультировали по поводу поездки, и они понятия не имеют, почему Патель планирует этот визит.

Директора ФБР и раньше посещали Россию, последний раз это был визит Роберта Мюллера в 2013 году. Однако, как рассказали изданию источники, предыдущие визиты сотрудников ФБР в Россию сопровождались большей внутренней прозрачностью в отношении цели и планирования поездки.

Два бывших сотрудника ФБР заявили, что не могут назвать убедительной причины для поездки Пателя в данный момент, которая перевешивала бы практические риски.

Когда Патель возглавил бюро в феврале прошлого года, он занял заметно иную позицию по отношению к России, чем его предшественники. Вместо того чтобы рассматривать Москву исключительно как врага, он искал области, где две страны могут сотрудничать, в том числе в борьбе с транснациональной преступностью и кибермошенничеством.

Переговоры США, России и Украины

Ранее СМИ сообщали, что Украинская переговорная группа в ближайшее время проведет онлайн-переговоры со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Также Axios писал, что Уиткофф и Кушнер планируют представить новые идеи для выхода из тупика в российско-украинской войне. В конце октября они могут вновь посетить Москву, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным

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