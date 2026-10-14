Не только золото: что украинцы чаще всего сдают в ломбарды и сколько на этом зарабатывают

Подавляющее большинство клиентов выкупают заложенные вещи.

Украинцы чаще всего сдают в ломбарды ювелирные изделия, а на втором месте – электроника. В то же время финансовые учреждения не фиксируют аномального наплыва клиентов, а большинство заемщиков возвращаются за своими вещами, сообщили УНИАН в пресс-службе сети ломбардов "Скарбниця".

По данным компании, 53% ее клиентов сдают в залог исключительно ювелирные изделия. Чаще всего это кольца, на которые приходится 35% таких залогов, а также цепочки и браслеты – по 25%. Еще 40% клиентов приносят в ломбард только электронику, в частности телефоны, ноутбуки и планшеты. Около 7% пользуются обоими видами услуг.

В октябре 2026 года средняя стоимость грамма золота 585-й пробы в сети составляет до 3800 грн. На цену влияют мировые котировки драгоценных металлов, курс гривни к доллару и учетные цены Национального банка на банковские металлы. В то же время окончательная оценка зависит от состояния изделия, его ликвидности, региона и участия клиента в программе лояльности.

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Что касается суммы средств, за которыми обращаются клиенты, компания приводит данные Национального банка – за первый квартал 2026 года средняя сумма кредита по договору в ломбардах выросла до 4700 грн против 3571 грн ранее.

Как изменилось поведение клиентов

По словам представителей сети, во время полномасштабной войны спрос на кредиты под залог золота остается стабильным, а резкого увеличения количества обращений из-за срочной потребности в деньгах компания не наблюдает. Зато меняется способ обслуживания.

"Во-первых, значительно выросла доля безналичных операций: клиенты все чаще выбирают кредит на карту вместо наличных. Во-вторых, растет популярность дистанционных сервисов. Все больше клиентов пользуются личным кабинетом, чтобы вносить платежи или забирать средства онлайн. Сегодня 47% клиентов обслуживаются онлайн, а 53% – в отделениях", – сообщили в пресс-службе.

Также в этой сфере продолжается цифровизация – ведущие ломбардные сети используют электронный документооборот, идентификацию через "Дию", электронные договоры и подписи.

В компании также сообщили, что 86% клиентов выкупают заложенные вещи.

"Высокий уровень выкупа свидетельствует о том, что люди рассматривают ломбард прежде всего как способ оперативно решить краткосрочные финансовые вопросы", – отметили в пресс-службе.

Около 60% клиентов "Скарбницы" оценивают свой уровень благосостояния как средний или выше среднего. Среди заемщиков 52% мужчин и 48% женщин. Самая многочисленная возрастная группа – клиенты от 36 до 40 лет, которые составляют 19,5% аудитории. Еще 16,8% приходится на людей в возрасте 41–45 лет, а 15,4% – на клиентов в возрасте 31–35 лет.

Доходы от металлов и драгоценных камней

Медь остается одним из самых дорогих цветных металлов в Украине благодаря своим уникальным свойствам и стабильному спросу. Как рассказали УНИАН представители отрасли, за килограмм медного лома можно получить как минимум несколько сотен гривен.

Как писал УНИАН, самые известные и популярные драгоценные камни мира – алмаз, рубин, сапфир и изумруд – одновременно являются и наиболее часто подделываемыми. Специалисты компании ЦЕНТУРИ объяснили, как отличить настоящий камень от подделки и на что обращать внимание при покупке.

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