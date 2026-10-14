Европа сможет заменить Starlink для Украины не ранее 2029 года

ЕС ищет альтернативу Starlink для Украины уже в 2027 году.

Европейский союз планирует подключить Украину к коммерческим мощностям своей защищенной спутниковой системы уже в начале 2027 года, чтобы заменить связь Starlink Илона Маска, однако запуска полноценной альтернативы придется ждать еще несколько лет. Об этом пишет LeMonde, ссылаясь на заявление Европейской комиссии.

Так, в среду ЕК объявила о работе над интеграцией коммерческих спутниковых мощностей в свою программу Govsatcom, начиная с 2027 года, в частности, для удовлетворения потребностей Украины.

Эта система, которая начнет функционировать в январе 2026 года, объединяет ресурсы правительственных спутников для обеспечения защищенной связи.

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В то же время развертывание полноценного аналога Starlink - собственной европейской защищенной системы спутниковой связи IRIS², планируют завершить до 2029 года.

При этом в Брюсселе не уверены, смогут ли эти промежуточные решения заменить возможности Starshield – военной версии сети Starlink, которую используют ВСУ.

Проблемы со Starlink в Украине

Ранее компания SpaceX ограничила работу Starlink в Украине, применив функцию отключения связи для терминалов, которые движутся с высокой скоростью. Это означает невозможность использования дронов, оснащенных этой системой.

В 7 корпусе ДШВ рассказали, что во время полетов дронов связь могла исчезать на 10–20 секунд уже при скорости 110–120 км/ч. Из-за перебоев со связью на Гуляйпольском направлении уже пришлось отменить часть миссий.

Президент Владимир Зеленский в обращении к Илону Маску назвал это решение "большой ошибкой, из-за которой гибнут люди".

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