Сколько украинцев проголосовали бы за независимость сейчас (опрос)

По данным социологической группы «Рейтинг», если бы референдум о провозглашении независимости проходил сегодня, то 61% украинцев поддержали бы идею независимости. Об этом в эфире «5 канала» сообщил основатель социологической группы «Рейтинг» Игорь Тищенко.

«Сейчас 61% проголосовали бы за независимость. Ни в одном из регионов Украины «против» не преобладает над «за». На Западе сторонников независимости около 90%, Донбасс и Юг - около 45-50%, но все равно тех, кто «за», больше, чем тех, кто «против», - заявил И.Тищенко в эфире «5 канала».

Напомним, вчера, 22 января, в Украине отмечали День Соборности и Свободы. 22 января 1919 был провозглашен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской народной республики в единое государство.