"Наша Украина" хочет иметь свою депутатскую группу во фракции НУ-НС

В случае создания депутатской группы «Наша Украина» во фракции «Наша Украина – Народная самооборона» в Верховной Раде Украины партия сможет влиять на фракцию НУ-НС и консолидировать депутатов.

Об этом в интервью УНИАН заявил народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Виктор МАТЧУК.

“Поводом для такого заявления послужило то, что на протяжении нескольких недель моего пребывания в Верховной Раде в качестве народного депутата я понял, что отсутствие партийной группы “Нашей Украины” во фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” является нонсенсом с одной стороны, а с другой - просто не позволяет отстаивать те вещи, которые мы бы хотели как партия через своих представителей в ВР поставить на голосование”, - сказал В.МАТЧУК.

По его словам, депутатская группа может быть создана уже на будущей неделе или через неделю, “а может не быть создана никогда”.

Депутатская группа, по мнению В.МАТЧУКА, должна консолидировать народных депутатов от “Нашей Украины”, тех, кто остается на принципиальных позициях партии и не пошел в парламентскую коалицию с Партией регионов, Коммунистической партией и Блоком Владимира Литвина. Также это будет способствовать проведению линии партии как в парламенте, так и во фракции НУНС.

“Я предлагаю создавать партийную группу “Нашей Украины”, вокруг которой могли бы собираться те люди, для которых ничего не изменилось на протяжении нескольких последних лет”, - сказал В.МАТЧУК.

Говоря о возможных действиях в парламенте депутатской группы, В.МАТЧУК отметил: “Мы не собираемся переходить в оппозицию просто так. Мы будем переходить в оппозицию по тем вопросам, которые, по нашему мнению, будут вредить Украине. Мы будем в оппозиции к тем вещам, которые декларировал ТАБАЧНИК, но мы не будем в оппозиции к принятию рыночных законов, необходимых Украине, мы не будем в оппозиции к снижению цены на газ”.

По словам депутата, группа будет спокойно и взвешенно подходить к тем законопроектам, которые будут предлагаться.

Как сообщал УНИАН, ривненская областная организация партии «Наша Украина» требует создания депутатской группы «Наша Украина» во фракции «Наша Украина – Народная самооборона» в Верховной Раде Украины.