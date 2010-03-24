Ющенко: информация с газовых переговоров в Москве порождает тревогу

Бывший Президент, лидер «Нашей Украины» Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен настроенностью в Москве делегации правительства Украины на сдачу национальных интересов в газовой сфере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

В частности, как отметил В.ЮЩЕНКО, информация, которая поступает о переговорах по газовым вопросам в Москве, порождает тревогу по поводу настроенности делегации правительства Украины на сдачу национальных интересов.

«Мы опять, как и в действиях предыдущего правительства, видим подковровую игру. Опять за спиной граждан разрабатываются соглашения, которые будут иметь долгосрочное влияние на экономику, безопасность и даже суверенитет Украины. Нынешние переговорщики сразу предлагают схемы, которые вредят национальным интересам Украины», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, комментируя ход газовых переговоров.

Создание так называемого консорциума, в первую очередь, приведет к уменьшению доходов Украины от транзита российского газа - в пользу других участников консорциума. К тому же, Украина потеряет контроль над ключевым элементом собственной безопасности - что, как показывает опыт соседних стран, уже вскоре выльется в непосредственные экономические потери и зависимость украинской экономики от прихотей Кремля, заявил В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь, прямой допуск «Газпрома» на газовый рынок Украины существенно подорвет положение «Нафтогаза» и еще больше осложнит его финансовое состояние, добавил он.

«Такими могут быть последствия капитулянтской позиции нынешней власти», - констатировал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что такие потери не могут компенсироваться удешевлением газа. Ведь снижение будет лишь временным - а в дальнейшем цены будут повышены в любой момент, в зависимости от текущей позиции российского руководства. Так уже произошло с Беларусью, которая получила существенно повышенные цены на газ уже после согласия о передаче «Газпрому» акций своих трубопроводных сетей, отметил экс-глава государства.

«Очевидно, что почва для украинской капитуляции была подготовлена газовыми соглашениями 19 января прошлого года, заключенными Юлией ТИМОШЕНКО. Именно в них содержались ловушки и по ценообразованию, и по объемам обязательного отбора газа, которые дали российской стороне возможности для получения нынешних условий», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Однако это не снимает ответственности и с нынешней команды, подчеркнул он. Вместо четко того, чтобы объяснить обществу, в чем заключаются проблемы в газовых соглашениях, унаследованные ими, и работать с российской стороной над взаимовыгодным решением этих проблем - нынешняя власть прибегла к дальнейшей сдаче украинских интересов, добавил В.ЮЩЕНКО.

Похоже, считает он, что новая властная команда, обещая на выборах пересмотр контрактов, либо в действительности не знала, как это сделать, не сдавая национальных интересов, - либо заблаговременно планировала украинскими интересами пожертвовать.

«Впрочем, такого сценария не может допустить украинское общество. Вопросы, о которых идет речь на переговорах, противоречат украинскому законодательству. Соответственно, без изменения законов такие договоренности будут нелегитимными. А допустить подобные изменения в законы никакие политики, называющие себя украинскими, не имеют права», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.