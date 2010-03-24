Бакай через неделю сможет вернуться в Украину: уголовные дела закрыты

Печерский районный суд Киева вчера закрыл все уголовные дела, возбужденные Генеральной прокуратурой и прокуратурой Киева в отношении бывшего главы Государственного управления делами Игоря Бакая. Если это решение не будет опротестовано в апелляционной инстанции, господин Бакай уже через неделю сможет вернуться в Украину, не опасаясь задержания правоохранительными органами.

Жалоба защитника Ростислава Герасимова на постановления о возбуждении уголовных дел в отношении бывшего главы Государственного управления делами Игоря Бакая поступила в Печерский районный суд Киева 10 февраля. Господин Герасимов потребовал отменить все постановления Генпрокуратуры (ГПУ) и прокуратуры Киева, в частности об аресте движимого и недвижимого имущества, вещей, денежных средств и ценных бумаг Игоря Бакая, а также имущества его жены и тестя – Натальи Бакай и Василия Козицкого.

Игорь Бакай получил широкую известность в середине 1990-х годов. Тогда он возглавлял координационный совет ЗАО "Интергаз", осуществлявшего поставки газа из Туркмении и являвшегося прямым конкурентом корпорации "Единые энергетические системы Украины", которой на тот момент руководила Юлия Тимошенко. В октябре 2003 года при президенте Леониде Кучме господина Бакая назначили главой Госуправделами. Весной 2005 года в его отношении были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса ("превышение власти и злоупотребление служебным положением"). Игорь Бакай подозревался в участии в незаконной продаже имущественных комплексов "Гостиница `Днепр`", "Гостиница `Украина`", а также недвижимости Национального комплекса "Экспоцентр Украины". В декабре 2004 года господин Бакай выехал в Россию и в начале 2005 года получил гражданство РФ. Следует отметить, что все эти годы адвокаты Игоря Бакая пытались закрыть возбужденные в его отношении дела и обращались с жалобами в тот же Печерский райсуд. В 2006 году суд вынес постановление о прекращении расследования дел, а в 2007 году Апелляционный суд Киева прекратил международный розыск Игоря Бакая. Однако в ноябре 2008 года Верховный суд отменил решения первой и второй инстанций.

Первое заседание по новой жалобе Ростислава Герасимова состоялось 18 февраля, однако представители Генпрокуратуры, в отличие от представителей прокуратуры Киева, на него не явились. ГПУ проигнорировала и все последующие заседания – всего из-за неявки стороны обвинения председательствующая на процессе судья Наталья Квасневская переносила заседание четыре раза. И только спустя полтора месяца – 22 марта – в суд поступило письмо за подписью заместителя генпрокурора Виталия Щеткина, в котором говорилось, что рассмотрение уголовных дел находится в прокуратуре Киева, в связи с чем ГПУ "поручает ей принимать участие в судебном процессе". Это письмо дало суду основания приступить к изучению материалов дела, а слушание перешло в закрытый режим.

Вчера в 12.00 началось заседание суда, на которое пришли представляющий интересы Игоря Бакая Роман Кравчук и корреспондент Коммерсанта. На зачитывание решения судье Квасневской потребовалось 20 минут. Перечисляя все вынесенные ранее прокуратурой постановления, она каждый раз говорила "отменено" и несколько раз отметила, что считает возбуждение дел необоснованным. Всего таких постановлений было около 20.

По закону, после того как все решения о возбуждении уголовных дел в отношении Игоря Бакая были отменены, у прокуратуры есть семь дней, чтобы подать апелляцию. В противном случае уже через неделю у правоохранительных органов не будет претензий к бывшему главе Госуправделами, и он сможет вернуться в Украину, не опасаясь преследований.

Впрочем, пока неизвестно, намерен ли господин Бакай возвращаться в Украину. Так, экс-министр внутренних дел Николай Билоконь, который тоже покинул пределы страны в 2005 году и сейчас находится в России, в интервью газете "Сегодня" заявил, что Игорь Бакай успешно занимается бизнесом сразу в нескольких направлениях, является акционером нескольких компаний и живет вместе с семьей на Рублевке.

Коммерсантъ-Украина