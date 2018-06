События недели: версия читателей УНИАН – игры с календарем, польское обострение и скандальная карта NYT со "спорным" Крымом

Каждый раз, когда в Украине заходит речь о внесении изменений в «календарь праздников», наш читатель оживляется. И эта неделя не стала исключением. Так, 16 ноября Верховная Рада, наконец, взялась за рассмотрение предложения сделать 25 декабря – день, когда все католики мира отмечают Рождество – официальным выходным в Украине. Казалось бы, перспектива получить дополнительный выходной должна была только обрадовать украинцев. Но не тут-то было… В этом вопросе наше общество снова разделилось. Также было и с изменением формата отмечания дня победы над нацистами 8-9 мая, и такие же ожесточенные споры ведутся вокруг идеи отменить празднование «советского» 8 марта.

Даже самим нардепам понадобилось более пяти попыток, чтобы принять соответствующий закон. Народные избранники снова и снова безрезультативно голосовали, спикер парламента Андрей Парубий продолжал упрашивать их «мобилизироваться», потом еще раз обсуждали, потом опять многократно голосовали…

Сторонники идеи гулять всей страной 25 декабря традиционно апеллировали к тому, что Украине, выбравшей европейский вектор развития, нужно постепенно отходить от строго православных традиций, тем более, что они так горячо любимы в стране-агрессоре, и понемногу приобщаться к традициям «всего цивилизованного западного мира». Особо рьяно эту идею озвучивал «кровавый пастор» Александр Турчинов. «Это важное мировоззренческое историческое решение, которое усилит европейские интеграционные позиции Украины и позволит нам оторваться от московских календарей и российских имперских стандартов», - заявил секретарь СНБО после принятия решения.

Также инициаторы подобных изменений уверены, что празднование католического рождества на государственном уровне объединит украинское общество, так как в нем есть и греко-католики, и протестанты, и католики. Впрочем, этот аргумент, похоже, устроил далеко не все украинское общество. Так, многие пользователи в соцсетях уже успели пошутить, что теперь нужно еще сделать официальными выходными, например, мусульманские и иудейские праздники, чтобы никому не было обидно, да и украинцы совсем не против дополнительных выходных. (Кстати, мы об этом писали статью еще летом) Другие же пользователи предлагали делать выходным 25 декабря только для католиков. Уже можно представить, как украинцы всех конфессий (а также атеисты и язычники), в погоне за лишним выходным, начнут мимикрировать под католиков.

Основным же аргументом противников было краткое: Украина – православное государство. Особо изобретательные, как, например, нардеп Анатолий Матвиенко, рассказывали, что такое решение будет на руку России и ее сторонникам, которые смогут теперь добавить в свой пропагандистский арсенал еще и страшилки о том, как исконно православного украинского человека загоняют в католицизм. Правда, здесь стоит подметить, что традиционное для большинства украинцев Рождество 7 января никто же не предлагает отменить. Так что, почему бы не дать возможность еще и украинцам-католикам спокойно отметить этот праздник по их календарю.

Так или иначе, в Раде все же наскребли 238 голосов под законопроект. Но и здесь есть ложка дегтя: все так сконцентрировались на перспективе не работать 25 декабря, что не особо обратили внимание, что в нем также содержится предложение отменить такой привычный украинскому человеку выходной, как 2 мая. Как же теперь успеть всю картошку посадить?

И ведь это в Раде еще за 8 марта не взялись. Ведь «любимец» россиян, поляков и венгров - директор Украинского института украинской памяти Владимир Вятрович – не сдается… На днях он снова объявил о планах переформатировать 8 марта из Международного женского дня в День борьбы за права женщин, при этом, лишив его статуса выходного. Правда, есть вероятность, что далеко не все украинские женщины захотят лишиться лишнего дня для отдыха. А, значит, впереди нас еще ждет еще одна увлекательная «календарная» битва.

К слову, вышеупомянутый Вятрович, уже успевший анонсировать «следующий шаг украинизации», фигурирует еще в одной скандальной теме, за которой уже не первую неделю следят наши читатели – обострение отношений Украины и Польши.

Так, на этой неделе основные заявления со стороны соседа были о том, что якобы Украина сама «отталкивает от себя одного из последних союзников». В частности, глава МИД Польши Витольд Ващиковский возмутился, что в отношениях с Украиной не удалось достичь прогресса «даже в самых простых делах» (естественно, по вине Украины). Например, в по поводу размещения во львовском музее «Тюрьма на Лонцкого» информации о «польской, нацистской и советской оккупации».

К слову, одним из членов набсовета музея «Тюрьма на Лонцкого» является… тот самый Владимир Вятрович, которого поляки, похоже, избрали чуть ли не главным «полонофобом» во всей Украине. Именно в его адрес в Польше не перестают сыпать обвинениями, вплоть до того, что в конце прошлой недели появились сообщения, якобы ему и вовсе запретили въезд к соседям. Правда, информацию официально так и не подтвердили. Зато вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий обвинил Вятровича в фальсификациях и манипуляциях историей, а также отметил, что польская сторона вместо ультиматумов ждет от украинцев подтверждения готовности к разговорам. Такая возможность у Украины и Польши, кстати, вполне реальна, если учесть, что, буквально, сегодня, в Кракове запланировано первое чрезвычайное заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши.

На этом фоне наши читатели особо прониклись комментарием постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, который попытался разъяснить, как Украине выйти из сложившейся неприятной ситуации. Если вкратце, дипломат констатирует: украинцам пора понять, что обострение отношений с соседними странами, как в последнее время с Польшей и Венгрией, неизбежно. И если Киев не защитит свою идентичность и язык, то не защитит и свою территорию (к сожалению, это мы уже проходили). А посему, Украине стоит защищать себя. И не только самим пытаться услышать своих соседей, но и заставить их услышать нас.

Также на этой неделе наши читатели следили еще за одной «зрадой». На этот раз со стороны уважаемой американской газеты The New York Times, в своем материале о Керченском мосте опубликовавшей карту, на которой оккупированный Крым отмечен тем же цветом, что и территория России, и подписан как «спорная территория». На это обратил внимание российский оппозиционер Гарри Каспаров и поспешил сообщить всему миру. Тут же по этому поводу высказался украинский МИД, заявив: «Крым не является «спорной» территорией. Это временно оккупированная территория Украины. Оккупант известен – РФ».

В самом же NYT официально так и не прокомментировали ситуацию, а все дальнейшие сообщения ретранслировались исключительно в комментариях российским СМИ. В частности, сначала сам автор материала Иван Нечепуренко попытался снять с себя всю ответственность и заявил, что не имеет отношения к опубликованной карте и что с ним ее не согласовывали. Позже он же сообщил, что The New York Times таким образом оформляет все спорные территории и перерисовывать карту не будет. Ситуацию попытался сгладить представитель газеты Даниэль Родес Ха, который (опять же, в комментарии российским СМИ) заявил, что появление в материалах The New York Times карты с Крымом, обозначенным как «спорная территория в составе России», соответствует стандартам издания, однако не означает признания позиции России по этому вопросу. На этом, похоже, история и заглохла.

На этом фоне наши читатели совершенно проигнорировали достаточно важный вопрос, а именно: принятие Верховной Радой президентского закона о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности. Казалось бы, благое намерение. Всем известно, на каком уровне нынче находится украинская сельская медицина, и понятно, что с этим давно нужно было что-то делать. Но, судя по всему, законодатели нашли довольно оригинальный способ доставить качественные медицинские услуги в украинские села – под страшным названием «телемедицина». На финансирование внедрения этого новшества президент Петр Порошенко даже надеется «раскрутить» Всемирный банк.

Суть предлагаемой законопроектом новации в том, чтобы обеспечивать медицинское консультирование сельских врачей и самих пациентов при помощи средств связи, то есть по телефону или через Интернет. Правда, для того, чтобы схема работала, нужно всего лишь обеспечить украинское село качественной связью. И научить местных бабушек и дедушек получать консультацию врача по скайпу.

Кроме того, наши читатели как-то не прониклись очередным скандалом, разразившимся вокруг проверок электронных деклараций о доходах народных депутатов Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Собственно, 14 ноября сотрудница данного агентства Анна Соломатина заявила, якобы работников НАПК вызывали в Администрацию президента для инструктажа относительно обнародования выводов проверки е-деклараций. При этом она обвинила руководство НАПК во главе с Натальей Корчак в фальсификации результатов проверок электронных деклараций нардепов. В свою очередь, НАБУ сразу взялось за дело по факту возможного получения должностными лицами НАПК неправомерной выгоды в особо крупных размерах. В АП, естественно, все отрицали. На следующий день главные антикоррупционеры страны еще попытались раскрутить тему, однако, судя по всему, читатель уже устал от таких историй, в их перспективность не верит, а потому попросту игнорирует.

И еще одна интересная тема, к которой ожидался куда больший интерес наших читателей – заявление Национального банка Украины о планах прекратить чеканку мелких монет, в частности, номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Заявив об этом, в регуляторе сразу же поспешили развеять опасения, что исчезновение мелких монет повлияет на цены не в лучшую для потребителя сторону, ведь 10 и 50 копеек планируется продолжить выпускать, как и прежде. В НБУ, очевидно, свято верят, что «клиент-ориентированные» продавцы, например, изначальную цену в 25 грн 39 копеек округлят до 25,40, а не сразу до 26 гривен. Эх, наивные…

Так или иначе, все же отказ от мелких монеток – это как прощание с целой эпохой, возможно, кому-то даже будет не хватать этого звона в карманах. Ну, и еще - это серьезный удар по рекламщикам, которые уже давно привыкли заманивать покупателей ценами в духе «199 грн 99 копеек».

И напоследок. Во вторник настроение нашим читателям (как и всей нашей редакции), бесспорно, поднял очередной конфуз от российского Минобороны: наблюдательные граждане заметили, что опубликованные российским оборонным ведомством «неоспоримые» доказательства сотрудничества США с ИГИЛ оказались… скриншотом из мобильной игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron». Поначалу вину за оплошность в РФ свалили на некого «гражданского сотрудника одного из подразделений», ну, а позже у Путина и вовсе заявили, что «ничего страшного» в такой ошибке нет. И правда, с кем не случается...

Тем временем, пользователи соцсетей пустились во все тяжкие, публикуя свои рекомендации для Минобороны России на будущее – предлагаем насладиться по ссылке.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Марина Григоренко, выпускающий редактор UNIAN.ua