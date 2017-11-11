Польша не подтверждает информацию о запрете въезда Вятровичу - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Польша не подтверждает информацию о запрете въезда директору Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу, но Украина готова его защищать. Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер".

"Польская сторона нам этого не подтверждает. Мы пытались выяснить в Министерстве иностранных дел Польши", - заявил Климкин.

При этом он пояснил собственное понимание ситуации, которая происходит.

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"Польская сторона пытается рассматривать примирение как какую-то политику. Для меня примирение, и в Писании так сказано, и кстати Иоанн Павел II, который, я считаю, наверное самая известная польская фигура в истории, он же говорил: Простите и получите прощение. Для меня примирение, это о людях, а не о политиках и не об интересах", - заявил Климкин.

"Давайте вспомним историю. Когда кто-то пытался доминировать, еще со времен XV-XVI века, 30-е годы (прошлого века - УНИАН), кто-то обязательно выиграл третий. И я надеюсь, что в Варшаве это поймут", - заявил Климкин.

"Конечно, есть риторика, которая сейчас звучит. Но мы постепенно выйдем на понимание. Будет ли у нас общее понимание, в этом я не уверен. Отношения будут развиваться. Польша будет оставаться нашим стратегическим партнером. Но мы не можем признать, что не может быть уважения к людям, к людям, не смотря на то, принадлежат они к тому историческоик видению или иному. И мы будем защищать каждого, кто занимается примирением, включая Владимира Вятровича", - подчеркнул Климкин.

"Польша должна понять, что если она хочет в своей политике отойти от логики христианского примирения, христианских ценностей, то этот путь на самом деле никуда не ведет", - подытожил глава МИД.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Ващиковский заявил, что Польша и Украина «имеют разные подходы к примирению».

«Мы осознаем важность Украины по геополитическим причинам... но украинцы, зная о важности их страны для нашей безопасности, считают, что вопросы, которые мы разделяем, особенно исторические вопросы, должны отойти на второй-третий план», - сказал Ващиковский.

Также он заявил, что Польша начинает процедуры, «которые не позволят людям с крайне антипольскими позициями посещать Польшу».

«Люди, которые намеренно пропагандируют униформу СС «Галичина», в Польшу не попадут», - подчеркнул Ващиковский.

В ответ в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что приняли во внимание высказывания Ващиковского, но отметили, что в Украине нет антипольских настроений.

8 ноября президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета глав государств Украины и Польши, в Варшаве предложение о заседании приняли положительно.