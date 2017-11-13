"Оккупант известен - Россия": МИД отреагировал на "спорный" Крым от New York Times
15:11, 13 ноября 2017Политика
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В МИД подчеркнули, что Крым - временно оккупированная территория Украины.
Крым в NYT считают "спорной территорией" / фото Twitter Garry Kasparov
Спикер МИД Украины Марьяна Беца прокомментировала появление в New York Times карты, на которой оккупированный Россией Крым обозначен как "спорная территория".
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"Крым не является "спорной" территорией. Это временно оккупированная территория Украины. Оккупант известен - РФ", - говорится в ее сообщении в Twitter.
По словам Бецы, Украина обратится к New York Times, ведь ошибки должны быть исправлены.
Как сообщал УНИАН, американская ежедневная газета New York Times опубликовала карту, на которой оккупированный Крым обозначен тем же цветом, что и территория России и подписан как "спорная территория" (disputed).
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