"Оккупант известен - Россия": МИД отреагировал на "спорный" Крым от New York Times

15:11, 13 ноября 2017
Политика
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В МИД подчеркнули, что Крым - временно оккупированная территория Украины.

Крым в NYT считают

Спикер МИД Украины Марьяна Беца прокомментировала появление в New York Times карты, на которой оккупированный Россией Крым обозначен как "спорная территория".

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"Крым не является "спорной" территорией. Это временно оккупированная территория Украины. Оккупант известен - РФ", - говорится в ее сообщении в Twitter.

По словам Бецы, Украина обратится к New York Times, ведь ошибки должны быть исправлены.

Как сообщал УНИАН, американская ежедневная газета New York Times опубликовала карту, на которой оккупированный Крым обозначен тем же цветом, что и территория России и подписан как "спорная территория" (disputed).

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Теги: #Крым спорная территория#Крым в New York Times#МИД об оккупации Крыма