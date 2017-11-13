"Оккупант известен - Россия": МИД отреагировал на "спорный" Крым от New York Times

Спикер МИД Украины Марьяна Беца прокомментировала появление в New York Times карты, на которой оккупированный Россией Крым обозначен как "спорная территория".

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"Крым не является "спорной" территорией. Это временно оккупированная территория Украины. Оккупант известен - РФ", - говорится в ее сообщении в Twitter.

По словам Бецы, Украина обратится к New York Times, ведь ошибки должны быть исправлены.

Как сообщал УНИАН, американская ежедневная газета New York Times опубликовала карту, на которой оккупированный Крым обозначен тем же цветом, что и территория России и подписан как "спорная территория" (disputed).