"Бегущие по лезвию соседи": посол объяснил причину обострений в отношениях Украины с Польшей и Венгрией

Украинцам пора понять: обострение отношений с соседними странами, как в последнее время с Польшей и Венгрией, неизбежно. И причина не только в том, что их национализм задевает наш язык и нашу территорию, пишет для "Нового времени" Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины при Совете Европы.

По его словам, Восточная Европа сейчас — пространство тех, кто ступил на острое лезвие и пытается по нему бежать. Кто-то вынужденно, кто-то — с неподдельным удовольствием.

"Украинцы склонны к сокрушительной государственной самокритике. Один из наших мемов: "Мы сами во всем виноваты”. Но это не так. Мы не виноваты в том, что национализм соседей по историческим причинам задевает нашу территорию. Мы виноваты лишь в том, что за последние три года ощутили в себе силу защищаться. Вот в чем причина обострений в отношениях с соседями", - отметил Кулеба.

Читайте такжеПремьер Венгрии заявил, что возможность Украины в будущем присоединиться к ЕС в настоящее время ограничена

"Можно, например, не открывать себе и миру свою историю. И не будет ссор с Польшей. Но тогда нашу историю откроет Польша. Можно не защищать украинский язык. И не будет ссор с Венгрией. Но тогда Венгрия защитит монополию венгерского языка на Закарпатье. И Будапешт, и Варшава будут при этом правы с точки зрения своего национального интереса. Но у нас же свой интерес. И да, мы должны слышать своих соседей. Но и они должны слышать нас", - добавил постоянный представитель Украины при Совете Европы.

Он подчеркнул, что если Киев не защитит свою идентичность и язык, то не защитит и свою территорию, поэтому должен защищать, не отказываясь от поиска решений в спорах с соседями.

"Даже если в этом поиске и нам, и соседям придется бежать по лезвию. Цель у всех (кроме России) одна — добежать до финиша без кровавых порезов", - подытожил Кулеба.

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время страны" от 17 ноября 2017 года

Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что страны-соседи Украины используют «украинский вопрос» в собственных интересах, применяя при этом «кремлевские приемы».