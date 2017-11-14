Разоблачение фальсификации проверки е-деклараций: в АП отрицают причастность ее сотрудников

В Администрации президента Украины опровергают информацию о якобы причастности ее сотрудников к фальсификации проверки электронных деклараций. Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии пресс-службы АПУ.

«В Администрации президента отсутствуют какие-либо инструменты влияния на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции», - говорится в комментарии.

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В пресс-службе заметили, что соответствующие заявления руководителя департамента финансового контроля и мониторинг образа жизни НАПК Анны Соломатиной, очевидно, следует рассматривать в плоскости ее рабочих и личных отношений с руководством агентства.

В Администрации президента заявили, что «государство рассчитывает на эффективную работу вновь созданных правоохранительных органов и считает категорически неприемлемым информационную войну между этими ведомствами, которая усилилась в последние дни и наносит вред общественным интересам».

Как сообщал УНИАН, Соломатина заявила, что якобы работников НАПК вызвали в администрацию президента для инструктажа относительно обнародования заключений проверки электронных деклараций. "Меня лично с двумя коллегами вызвали в администрацию президента в сентябре этого года - так называемый куратор по НАПК предлагал, чтобы все проверки, проекты решений, которые будут вынесены на заседание НАПК, в первую очередь рассматривались в Администрации президента, а потом уже на заседаниях НАПК", - сказала Соломатина. Она подчеркнула, что отказалась от этого предложения.