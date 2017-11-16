В The New York Times объяснили появление скандальной карты со "спорным" Крымом

Появление в материалах The New York Times карты с Крымом, обозначенным как "спорная территория в составе России", соответствует стандартам издания и не означает признания позиции России по этому вопросу.

Об этом заявил в ответе РБК представитель газеты Даниэль Родес Ха.

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«The New York Times придерживается последовательного подхода к обозначению на карте территории, которая является спорной, оккупированной или по каким-либо причинам дискуссионной. Это всегда является деликатной проблемой. Мы считаем, что наша карта и наша история дали четкое и точное описание ситуации в Крыму.

Что касается карты, то Крым был четко обозначен как спорная территория. Этот подход с точки зрения содержания никоим образом не предполагает принятия российской позиции. Если бы статус и будущее региона не оспаривались, мы бы вообще не писали бы эту историю. The Times широко освещала Украину и ситуацию в Крыму», — говорится в ответе.

Как сообщал УНИАН, американская ежедневная газета The New York Times опубликовала карту, на которой оккупированный Крым обозначен тем же цветом, что и территория России и подписан как "спорная территория" (disputed).