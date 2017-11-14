Национальное антикоррупционное бюро начало расследование в отношении чиновников НАПК

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами Национального агентства по предотвращению коррупции действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совмещенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами Национального агентства по предотвращению коррупции, должностными лицами других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совмещенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц", - говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены 10 ноября на сообщение обличителей.

Как сообщал УНИАН, руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по предотвращению коррупции Анна Соломатина, которая написала заявление об увольнении и сейчас находится на больничном, заявила, что руководство и члены агентства фальсифицируют результаты проверок электронных деклараций.