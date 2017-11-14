Журналист The New York Times: скандальная карта со "спорным" Крымом не будет изменена

Журналист The New York Times Иван Нечепуренко сообщил РБК, что Министерство иностранных дел Украины не убедило издание изменить на карте, иллюстрирующей материал о Крыме, обозначение "спорная" территория на "оккупированная". Он объяснил, как в редакции определяют статус территории.

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"Такой же способ оформления карт используется газетой для всех спорных территорий. Например, для Голанских высот (оспариваются Израилем и Сирией - РБК) или для Кашмира (оспаривается Индией и Пакистаном - РБК). Карта перерисовываться не будет", - приводит российское агентство слова журналиста.

Ранее он заявил, что не имеет отношения к опубликованной карте. Иллюстрацию не согласовывали с авторами материала.

Карта иллюстрирует материал Нила Макфаркуара и Ивана Нечепуренко "В путинском мосту в Крым будет больше символизма, чем движения по нему". Статья была опубликована 11 ноября.

"Крым не является "спорной" территорией. Это временно оккупированная территория Украины. Оккупант известен - РФ", - написала в Twitter спикер МИД Украины Марьяна Беца. Она отметила, что будет от имени Украины добиваться исправления ошибки. В издании заявили, что "вопрос рассматривается".