Вятрович анонсировал следующий шаг украинизации – принятие закона о государственном языке

Украина уже сделала ряд важных шагов на пути к украинизации, но ей предстоит еще длительный путь, заявил глава Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович.

Об этом сообщает «Главред».

"Процесс украинизации - это достаточно длительный процесс. Еще не скоро мы сможем сказать о нем в совершенном виде. Но все, сделанное до сих пор, является чрезвычайно важным. На самом деле квоты на украинскую музыку, дублирование фильмов и т.д. - это невероятно важные шаги, которые двигают нас вперед", - сказал историк.

Читайте такжеБез 8 марта, но с переформатированным 1 мая: Вятрович рассказал о календаре выходных дней в Украине

Вятрович отметил, что после принятия закона об образовании следующим шагом на пути украинизации должно стать принятие закона о государственном языке. "Мои друзья и коллеги и представители общественности разработали адекватный проект этого закона, и он вскоре будет рассматриваться в Верховной Раде. Я бы очень хотел, чтобы он был принят, потому что это первая целостная попытка защиты украинский язык в Украине", - подчеркнул Вятрович.

Глава института также объяснил, зачем нужен Украине закон о государственном языке.

"Например, в Великобритании нет такого закона. Дело в том, что украинский язык в период отсутствия государственности Украины уничтожали именно государственными методами, поэтому чтобы восстановить его, снова поставить на ноги, для этого нужна умышленная государственная политика. Надеюсь, что у наших политиков найдется мужество и понимание, и они это сделают", - резюмировал он.