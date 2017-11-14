Сотрудница НАПК обвинила Корчак в фальсификации результатов проверок нардепов

Руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Анна Соломатина, которая написала заявление об увольнении и сейчас находится на больничном, заявила, что руководство и члены Агентства фальсифицируют результаты проверок электронных деклараций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Соломатина заявила на пресс-конференции "Как члены Назка зарабатывают на е-декларировании: разоблачение", которая состоялась в украинском кризисном медиа-центре.

В частности, она отметила, что приняла решение сообщить о том, что система электронного декларирования на сегодня "полностью скомпрометирована".

"Я присоединилась к Национальному агентству по предупреждению коррупции, потому что надеялась, что мой опыт и знания помогут построить эффективную систему проверки деклараций. К сожалению, этого не произошло ... На самом деле, е-декларирование используется для покрытия чиновников, лояльных к власти, расправы над неугодными и с целью личного обогащения председателя НАПК и его членов ", - утверждает Соломатина.

"Председатель и члены НАПК занимаются фальсификацией результатов специальных и полных проверок", - добавила она.

Читайте такжеНАПК составило на Сытника протокол о коррупции, НАБУ вызвало Корчак на допрос - журналист

Соломатина сообщила, что передавала пакеты документов о фактах коррупции в НАПК в Генеральную прокуратуру Украины. "Но, по неизвестным мне причинам, они были изъяты и возвращены обратно в НАПК без рассмотрения. Поэтому я вынуждена была обратиться с заявлением в Национального антикоррупционного бюро. Я передала детективам НАБУ все материалы и дала показания", - сказала она.

"Однако, чтобы не получилось так, как с Генеральной прокуратурой, решила обратиться к народным депутатам с просьбой помочь мне донести эту информацию до общественности, и помочь ее расследовать", - подчеркнула Соломатина.

При этом, она утверждает, что "НАПК не является самостоятельным органом, а полностью контролируемый властью". "Меня лично с двумя коллегами вызвали в администрацию президента в сентябре этого года - так называемый куратор по НАПК предлагал, чтобы все проверки, проекты решений, которые будут вынесены на заседание НАПК, в первую очередь, рассматривались в Администрации президента, а потом уже на заседаниях НАПК", - заявила Соломатина.

В то же время, она сказала, что отказалась от этого предложения. "Затем в конце сентября это повторилось, я также отказалась от этого предложения. После этого, 25 сентября, председатель НАПК единолично без согласования с членами НАПК подписала незаконный приказ, которым сделала мой департамент подконтрольным лояльному к себе человеку", - утверждает Соломатина.

Читайте такжеВ НАПК пообещали проверить полумиллионный выигрыш Ляшко в лотерею

"С тех пор все документы моего Департамента должны быть завизированы, этим "контроллером ". Таким образом, Корчак незаконно сделала мой департамент подконтрольным своему сообщнику. Зная методы этого" профессионала ", я немедленно написала заявление об увольнении", - отметила Соломатина.

Также она утверждает, что заявление об увольнении написали руководитель аппарата, председатель советников главы НАПК, директора других департаментов и много других работников.

"Находиться дальше на этой должности, в таких условиях, я не считаю возможным. Я знаю, что так же поступят и другие работники этого органа, так как кто честен и кто истинный, там работать на сегодняшний день не смогут", - отметила Соломатина.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец октября НАПК не выявило е-деклараций чиновников с признаками незаконного обогащения.