Сотрудница НАЗК утверждает, что агенство не занимается проверкой деклараций топ-чиновников
Также она отметила, что сейчас проверка идет только в ручном режиме.
Руководитель одного из департаментов Нацагентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина заявила, что большинство деклараций, которые проверяет НАПК, принадлежат главам сельских советов, которые имеют минимальные доходы. Об этом она сообщила в интервью журналисту "Украинской правды".
"Сегодня из тех 90 деклараций, которые проверяют, это большинство - сельские главы, у которых смешные доходы. Это вместо того, чтобы проверять топ-чиновников, у которых миллионе доходы", - сказала Соломатина.
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По ее словам, в настоящее время проверено всего 91 с 1,5 миллиона деклараций, зарегистрированных в системе.
Соломатина отметила, если бы их проверка происходила в электронном виде, то работа по сверке данных происходила бы за 12-13 часов и была бы значительно прозрачнее, чем сейчас.
"Если бы проверка деклараций происходила в электронном виде, это была бы одна ситуация. А сегодня все идет в ручном режиме. При таких условиях работу НАПК следует прекратить. Толку от такого агентства нет ", - сказала она.
Как известно, 14 ноября сотрудница Нацагентства обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.
Позже в НАБУ заявили о расследовании возможных фальсификаций в НАПК.
В НАПК заявили, что направят в суд исковое заявление с требованием опровержения информации о возможных фальсификациях проверок деклараций.