Сотрудница НАЗК утверждает, что агенство не занимается проверкой деклараций топ-чиновников

Руководитель одного из департаментов Нацагентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина заявила, что большинство деклараций, которые проверяет НАПК, принадлежат главам сельских советов, которые имеют минимальные доходы. Об этом она сообщила в интервью журналисту "Украинской правды".

"Сегодня из тех 90 деклараций, которые проверяют, это большинство - сельские главы, у которых смешные доходы. Это вместо того, чтобы проверять топ-чиновников, у которых миллионе доходы", - сказала Соломатина.

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По ее словам, в настоящее время проверено всего 91 с 1,5 миллиона деклараций, зарегистрированных в системе.

Соломатина отметила, если бы их проверка происходила в электронном виде, то работа по сверке данных происходила бы за 12-13 часов и была бы значительно прозрачнее, чем сейчас.

"Если бы проверка деклараций происходила в электронном виде, это была бы одна ситуация. А сегодня все идет в ручном режиме. При таких условиях работу НАПК следует прекратить. Толку от такого агентства нет ", - сказала она.

Как известно, 14 ноября сотрудница Нацагентства обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

Позже в НАБУ заявили о расследовании возможных фальсификаций в НАПК.

В НАПК заявили, что направят в суд исковое заявление с требованием опровержения информации о возможных фальсификациях проверок деклараций.