Рада 5 раз не смогла проголосовать за дополнительный выходной для украинцев

Верховная Рада Украины пять раз не смогла проголосовать за принятие закона "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины" относительно праздничных и нерабочих дней" (№5496), которым 25 декабря определяется как праздничный и нерабочий день.

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Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в парламенте продолжается обсуждение этого вопроса.

Напомним, сегодня Верховная Рада рассматривает изменения в законодательство по определению 25 декабря нерабочим днем. Также планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта изменений в Уголовный кодекс относительно установления ответственности за преступления против военнослужащих.