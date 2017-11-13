"Спорная территория": New York Times угодила в скандал с "неукраинским" Крымом

Американская ежедневная газета New York Times опубликовала карту, на которой оккупированный Крым отмечен тем же цветом, что и территория России и подписан как "спорная территория" (disputed). На это обратил внимание российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и опубиковал в Twitter скриншот.

"Эта карта в NYTimes изображает Крым в том же цвете, что и Россия, как "спорную" территорию. Спорная с точки зрения Путина, из-за его захвата! Печально и неправильно. Крым – это Украина. Исправьте это", – написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее немецкое издательство выпустило учебник для мигрантов, где на карте Крым - "российский".