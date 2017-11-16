В Украине 25 декабря станет выходным, а 2 мая - рабочим днем

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины» относительно праздничных и нерабочих дней» (№ 5496).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 народных депутатов Украины.

Законом определено, что отныне не только 7 января, но и 25 декабря является праздничным и нерабочим днем.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Кроме того, председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил исключить 2 мая (День международной солидарности трудящихся) из перечня праздничных и нерабочих дней. Это предложение было поддержано народными депутатами.

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В пояснительной записке сказано, что, согласно статистическим данным Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины (отчет о сети церквей и религиозных организаций в Украине по состоянию на 1 января 2016 года), «около 23 тыс. 172 действующих религиозных православных, греко-католических и некоторых других христианских общин отмечают Рождество Христово 7 января по Юлианскому календарю».

«Вместе с тем на сегодняшний день в Украине насчитывается около 11 тыс. религиозных католических и протестантских общин, составляющих около 30% от всех религиозных организаций Украины, которые празднуют Рождество Христово по Григорианскому календарю, то есть 25 декабря. Таким образом, значительное количество верующих Украины отмечает этот религиозный праздник в другой день, а не в определенный на законодательном уровне как выходной день. Кроме этого, в целом в мире большинство христианских церквей отмечает Рождество Христово именно 25 декабря», - говорится в пояснительной записке.

При этом отмечается, что для многих украинцев такая дата также является приемлемой, учитывая оптимизацию празднования религиозного праздника Рождества Христова, который сопровождается постом, и светского - Нового года.

Поэтому 25 декабря добавлено к числу официальных праздничных дней в Украине.

Также законом 1 мая определено как День труда, а ранее 1 мая имело название - День международной солидарности трудящихся.

Законопроект несколько раз ставился на голосование, но не находил поддержки, поскольку одна часть сессионного зал не готова была поддержать 25 декабря как праздничный день, потому что это католическое Рождество, а другая часть не готова была исключить 2 мая из перечня праздничных дней.

В частности, народный депутат Анатолий Матвиенко (фракция «БПП) заявил, что празднование 2 мая надо ликвидировать, но категорически выступил против выходного 25 декабря.

Он отметил, что Украина - православное государство, и решением о 25 декабря «мы бросаем кость Москве, которая будет кричать, что мы загоняем православное государство в католицизм». По словам Матвиенко, таким образом будет создана напряженность в православной церкви.

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В ответ народный депутат Виктория Сюмар (фракция «Народный фронт») сказала, что «Москва всегда найдет, что в Украине плохо».

Она подчеркнула, что срыв голосования за этот законопроект выгоден Москве, потому что «скрепы русского мира» - сегодня мы слышим и видим, как они здесь проявляются».

Как заявила Сюмар, решение об определении 25 декабря выходным днем объединит украинское общество, потому что в нем есть и греко-католики, и протестанты, и католики. «Мы сегодня принимаем объединяющее решение, которое ведет страну в цивилизованный и нормальный мир», - сказала депутат.