Польша ждет от Украины готовности к разговорам, а не ультиматумов - МИД

Польша рассчитывает, что вместо ультиматумов с украинской стороны декларируемая готовность к разговорам найдет подтверждение в реальных действиях. Об этом рассказал вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий в интервью агентству PAP, передает "Европейская правда"

Он напомнил о предложении вице-министра культуры Польши Петра Глинского, сделанном в конце октября, по обсуждению легализации мест памяти по обе стороны границы.

"Это предложение и в дальнейшем актуально и мы рассчитываем, что вместо ультиматумов с украинской стороны декларируемая готовность к разговорам найдет реальное подтверждение в действиях. У нас есть что делить с украинцами", - сказал Цихоцкий.

Он напомнил, что Польша также еще не до конца пережила процессы воссоединения с немцами, литовцами и между самими поляками.

Читайте такжеВащиковский о запрете на въезд украинцам: список слишком короткий

"Мы не навязываем Украине своей версии истории. Но это не так, как мы слышали в выходные, что господин Вятрович представляет "четко очерченную историческую перспективу". Фальсификация, манипуляция историей, идеологизация прошлого не имеет ничего общей с "очерченной исторической перспективой", - отметил он.

Ранее сообщалось, что чрезвычайное заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши состоится 17 ноября в Кракове. Темами встречи станут двусторонние вопросы и подготовка саммита "Восточного партнерства".