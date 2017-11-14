"Рассматриваем вопрос": в New York Times прокомментировали скандал с картой со "спорным" Крымом

Газета The New York Times, опубликовавшая материал, проиллюстрированный картой с Крымом, помеченным как спорная территория в составе России, изучает обстоятельства выхода данной публикации. Об этом российскому агентству "РБК" заявили в пресс-службе издания.

"Мы рассматриваем этот вопрос в данный момент", - заявила пресс-секретарь газеты Даниэль Родес Ха.

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Автор материала о Крымском мосте​ в The New York Times Иван Нечепуренко заявил, что не имеет отношения к опубликованной карте.

"Мы увидели эту карту так же как и вы", - сказал он. Журналист уточнил, что с ним не согласовывали карту.

Как сообщал УНИАН, американская ежедневная газета New York Times опубликовала карту, на которой оккупированный Крым обозначен тем же цветом, что и территория России и подписан как "спорная территория" (disputed).