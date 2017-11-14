"Рассматриваем вопрос": в New York Times прокомментировали скандал с картой со "спорным" Крымом
Автор материала о Крымском мосте в The New York Times Иван Нечепуренко заявил, что не имеет отношения к опубликованной карте и что с ним ее не согласовывали.
Газета The New York Times, опубликовавшая материал, проиллюстрированный картой с Крымом, помеченным как спорная территория в составе России, изучает обстоятельства выхода данной публикации. Об этом российскому агентству "РБК" заявили в пресс-службе издания.
"Мы рассматриваем этот вопрос в данный момент", - заявила пресс-секретарь газеты Даниэль Родес Ха.
Читайте также"Оккупант известен - Россия": МИД отреагировал на "спорный" Крым от New York Times
Автор материала о Крымском мосте в The New York Times Иван Нечепуренко заявил, что не имеет отношения к опубликованной карте.
"Мы увидели эту карту так же как и вы", - сказал он. Журналист уточнил, что с ним не согласовывали карту.
Как сообщал УНИАН, американская ежедневная газета New York Times опубликовала карту, на которой оккупированный Крым обозначен тем же цветом, что и территория России и подписан как "спорная территория" (disputed).